Éste es el diseño frontal del Samsung Galaxy S21 comparado con el iPhone 12

Dos reputados filtradores de noticias han confirmado el diseño del nuevo Samsung Galaxy S21, confirmando que Samsung ha vuelvo finalmente a la pantalla totalmente plana. El diseño es casi idéntico al del iPhone 11, excepto por el agujero que reemplaza al infame notch.

La primera filtración ha venido de @evleaks, que ha sido el primero en mostrar el frontal del Galaxy S21. Luego lo ha confirmado el reputado analista chino Ice Universe:

This is a real Galaxy S21, the bezel on both sides is larger than S20, but the chin is smaller than S20via @evleaks pic.twitter.com/5LyFpWeiAEDecember 16, 2020