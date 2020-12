Estas increíbles cintas de 580TB podrían acabar con los discos duros

Los investigadores de IBM y Fujifilm se han unido para lanzar un prototipo de cinta con una capacidad de 580 TB — más de la mitad de un petabyte. Es un avance tremendo en la tecnología de almacenamiento masivo.

Esto equivale a casi seis de los SSD más grandes del mundo — el Nimbus Data 100TB — o 29 discos duros Seagate Exos+ 20TB. La cinta tiene una densidad de almacenamiento 32 veces más grande que la tecnología de cinta LTO-9 actual: 317 Gbits por pulgada cuadrada.

Para hacerlo, el equipo de desarrollo de IBM y Fujifilm usaron partículas de Strontium Ferrite (SrFe) y una serie de técnicas proprietarias para aumentar la capacidad de la cinta; que además son más delgadas y de mayor longitud que las habituales.

While this is more of a research milestone reached with no commercial launch date set, a spokesperson for IBM confirmed that "There is a standardized roadmap that has to be followed and that will put this on the market in a little less than 10 years. This is the driver of this demonstration — to show enterprises that tape will be viable for decades whereas HDD has hit a wall."

Hard drives: the end in sight?

Fujifilm es miembro fundador de la fundación LTO (Linear Tape Open), así que es seguro que esta tecnología llegará al estándar LTO en algún momento en el futuro. El estándar actual — LTO-9 — llegará a los 18TB por cinta con la generación Gen 10 y llegará a los 144TB nativos con la Gen 12. Los 560TB de este prototipo podrían ser la base de la Gen 14, que probablemente se lance después de 2030.

Los fabricantes de discos duros son muy conscientes de este desafío: la cinta es significativamente más barata, densa y duradera que los discos duros. Un disco de 18TB, por ejemplo, tiene una densidad de área de más de 1TB por pulgada cuadrada — aproximadamente 85 veces más que una cinta LTO-9. Pero para igualar la capacidad de una cinta de 560TB, los platos del disco duro deberían alcanzar los 85TB por pulgada cuadrada. Esto no es posible sin romper las leyes de la física.

El ataque a los discos duros viene también del lado de la tecnología SSD. Toshiba, Samsung e Intel están haciendo todo lo posible para reducir el coste total del SSD para que sea tan bajo como el de los discos duros.

De hecho, en 2021 va a llegar un gran cambio con la memoria flash de 5 bits por celda y la memoria flash PLC. Esto podría tener un gran efecto en la capacidad y precio de los SSD, lo que empujaría a las unidades de disco duro aún más hacia mercados de nicho. Parece que el fin de los discos duros magnéticos se acerca cada vez más rápida.