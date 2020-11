Estas fotos muestran la razón por la que no encuentras la PS5 a la venta

Mírale bien la cara de imbécil feliz que tiene el de la foto. Él y otros como él son los grandes responables de que la PS5 esté agotada antes de lo que debería: es un caradura criminaloide que compra cientos de consolas saltándose los controles anti-reventa para luego extorsionar a los fans desesperados que no encuentran la PS5 — o la Xbox Series X. Y como él hay miles.

Como informa Business Insider, un grupo organizado de revendedores se han unido para obtener 2,500 consolas PS5 durante la semana de lanzamiento en el Reino Unido después de haber amasado algo menos de un millar de unidades durante el periodo de pedidos en septiembre. Su objetivo es vender estas 3500 PlayStation 5 a un precio inflado para aprovecharse de los fans ansiosos. Y como ellos hay muchísimos más por todo el mundo.

Obviamente, la altísima demanda y la producción tiene también mucho que ver con la falta de PS5 y Xbox Series X en el mercado, pero los revendedores son una parte importante del problema. Tanto que páginas web completas han caído víctimas de sus bots.



Todas las ventas de la PS5 se han realizado online para prevenir que hubiera una masa de consumidores a la puerta de las tiendas. Desafortunadamente, esto ha ayudado a los revendedores, que se han asociado para intentar copar el mercado y ordeñar a los fans.

Los bots — programas automatizados capaces de ver el nivel de existencias constantemente y saltarse las protecciones anti-reventa usando múltiples números virtuales de tarjetas de crédito — han jugado un papel importante para que los revendedores hayan tenido tanto éxito en su desagradable negocio. Sabemos que los bots fueron parcialmente responsables del colapso del sitio web de Walmart cuando pusieron a la venta la PS5 en varias olas. Y probablemente hicieron que cayeran muchos otros, ya que los bots pueden verificar automáticamente las existencias de minoristas de todo internet. Los bots también se pueden usar para realizar compras casi instantáneamente, adelantándose a todos los humanos.

Una rápida visita a eBay lo confirma: hay una lista intermimable de anuncios que van acompañados de precios simplemente desorbitados que a menudo duplican y triplican el precio original.

El usuario de Twitter Mr. Harte ponía varias fotos confirmando el éxito de estos ***** ** **** en sus negocios criminales.

This is just a reminder that there are people who did not get a #Ps5 and then there’s these people... 👇🏽 🤨🤨 pic.twitter.com/i4foCtOGwSNovember 21, 2020