La misteriosa nueva serie de Star Wars no tiene nada que ver con The Mandalorian, pero suena fascinante

Nuevas noticias sobre una de las series de Star Wars en proceso de producción en Disney Plus. No, no de The Mandalorian, Obi-Wan o el spin-off de Rogue One centrado Cassian Andor, sino la serie sin título de la co-creadora de Russian Doll, Leslye Headland, un proyecto que se ha mantenido envuelto en el misterio desde que lo dieron a conocer este año.

Un artículo de Deadline clasificó a la serie como un "thriller de acción con protagonista femenina" que tiene artes marciales y está ambientado en una línea de tiempo "alternativa" de Star Wars.

Pero ahora sabemos que lo de alternativa no se refiere a un universo paralelo. Según la propia Headland, la serie ocurre en un lugar y época del universo Star Wars que todavía no ha sido explorado. "Yo diría que está en un lugar del universo, y en un punto de la línea de su línea temporal del que no sabemos mucho", dice Headland, que confirmó que es un programa dirigido por mujeres mientras hablaba con Fantastic Frankey en YouTube.

La escritora también habló de manera más general sobre su experiencia personal con Star Wars, incluida la lectura de las populares novelas de Timothy Zahn protagonizadas por el Gran Almirante Thrawn y la reconexión con Star Wars en su vida adulta: "No puedes entrar a este mundo sin a) tener un fuerte punto de vista [sobre él] y b) tener guardar una enorme cantidad de respeto, como si estuvieras entrando en una catedral".

Headland también se confesó, diciento que "trabajar para Lucasfilm, trabajar en Star Wars, es el proyecto de mis sueños. Esto es todo lo que quiero hacer [...] Veo esto como un desafío enorme y muy serio. Tengo un inmenso aprecio por el mundo que George construyó... pero también el canon. Todo en Legends [las historias fuera de canon] y el canon de Star Wars, todas esas cosas, hay muchas cosas ahí".

¿Qué más sabemos?

No mucho, la verdad. Headland no entró en detalles sobre el programa, pero dijo que ha estado pensando mucho en las ubicaciones de la serie mientras mostraba una copia del atlas de Star Wars durante la entrevista.

Headland también explicó que, al comenzar la producción de la serie, Headland hizo que su diseñador creara un mapa al estilo de los de Indiana Jones, explicando dónde va la historia dentro del universo de Star Wars.

El día de Star Wars Lucasfilm confirmó que la serie ha estado en desarrollo desde principios de este año. Pero nos sorprendería mucho verlo antes de los otros dos programas que sabemos que están en proceso de producción en Disney Plus.