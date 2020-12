The Book of Boba Fett: todo sobre la nueva serie confirmada por el final de The Mandalorian temporada 2

Parece que la tercera temporada de The Mandalorian no va a llegar cuando pensábamos. Por lo menos es lo que parece indicar la secuencia después de los créditos del final de la temporada 2 de The Mandalorian.

ALERTA: Este post tiene spoilers del episodio final de la temporada 2 de The Mandalorian.

Los rumores de una serie spin-off de Boba Fett que posiblemente será filmada antes de la tercera temporada 3 de The Mandalorian, han circulado intensamente en los últimos meses. Algo que ha confirmado este final inesperado. El siguiente capítulo del universo de Star Wars TV — aparte de todas las nuevas series de Star Wars en Disney Plus — será definitivamente un spin-off llamado The Book of Boba Fett.

Según la misma secuencia, la fecha de estreno será en diciembre de 2021. Aquí hay un par de capturas de pantalla de las tarjetas teaser al final de la temporada 2:

Imagen 1 de 2 (Image credit: Lucasfilm/screengrab) Imagen 2 de 2 (Image credit: Lucasfilm/screengrab)

Todo esto explica lo que pasó durante el Día del Inversor de Disney la semana pasada: la gran jefa de Lucasfilm Kathleen Kennedy mencionó que el próximo capítulo de la historia de The Mandalorian llegaría a tiempo para la Navidad de 2021 — pero no dijo específicamente que fuera a ser la tercera temporada de The Mandalorian. En ese momento, mientras hablaba, una imagen del Boba Fett interpretado por Temuera Morrison apareció detrás suya. Ahora sabemos por qué.

Siguiendo con lo que dijo Kennedy, es lógico asumir que la temporada 3 de The Mandalorian aparecerá después, en 2022. Sin embargo, no tenemos confirmación oficial y también es posible que Mandalorian temporada 3 salga antes, seguida de la serie de Boba Fett. Actualizaremos esta noticia Lucasfilm diga más sobre este tema, probablemente sea a principios de la próxima semana.

¿De qué trata la nueva serie?

Obviamente, la serie se centrará en Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen).

A juzgar por la secuencia, lo más probable es que la serie se centre en los bajos fondos del crimen dentro del universo Star Wars. Este teaser nos muestra a Boba Fett de vuelva a Tatooine, en el palacio de Jabba the Hutt. Ahí se encuentra a Bib Fortuna, la mano derecha de Jabba, que al parecer se hizo con el poder de la mafia en ese sector del Outer Rim después de la muerte del Hutt.

Boba mata a Fortuna y se instala en el trono de Jabba, lo que parece indicar que él es ahora el jefe de esta familia del crimen. Así que tiene (mucha) pinta de que la se centrará en el mundo del crimen dentro del universo Star Wars.

No debería sorprendernos. Lucas — y también Favreau — siempre ha dicho que Star Wars no es una película de ciencia ficción, sino una serie de películas y series que tratan diferentes géneros cinemátográficos dentro de un universo alternativo.

Star Wars es la clásica película de aventuras de buenos contra malos inspirada en las películas de Akira Kurosawa. Rogue One, por otro lado, es una clásica película de guerra al estilo de Los Doce del Patíbulo o Los Cañones de Navarone. Y The Mandalorian ha sido hasta ahora un western en toda regla, con algunos destellos de película japonesa de samurais.

De las siguientes series, podemos jugar a imaginar el género por las descripciones que ha dado Lucasfilm:

Ashoka: un thriller de venganza en el que la Jedi busca al Gran Admirante Thrawn.

un thriller de venganza en el que la Jedi busca al Gran Admirante Thrawn. Rangers of the New Republic: una de policías y crimen.

una de policías y crimen. Andor : una serie de espías

una serie de espías Obi-Wan Kenobi : tiene pinta de ser una película de aventuras

: tiene pinta de ser una película de aventuras The Bad Batch : una serie de guerra

una serie de guerra Acolyte : una serie de magia y fantasía

una serie de magia y fantasía Lando: lo más probable es que sea de robos, al estilo de Ocean's Eleven o The Sting

Si The Book of Boba Fett es una película de gangsters al estilo del cine negro americano, será más que bienvenida.