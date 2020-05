Esta app de realidad aumentada te ayuda a protegerte contra el Covid-19

Google ha tenido una idea genial: usar realidad aumentada en una aplicación para marcar al distancia de seguridad con otros seres humanos y así poder protegerte del contagio contra el coronavirus.

El nombre de la app es Google Sodar — y ni siquiera hay que instalarla en tu iPhone o Android porque funciona directamente en el navegador. Échale un vistazo al siguiente vídeo para ver cómo funciona:

Sodar - use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQkMay 28, 2020