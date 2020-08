Escucha aquí el nuevo sonido de Netflix creado por el compositor de Batman

Sujetaos los auriculares a las orejas, subid el volumen a tope y agarrad bien el tanga de leopardo que tengáis puesto en estos momentos, porque aquí viene el nuevo sonido de presentación de Netflix creado por un peso pesado de Hollywood, el compositor fetiche de Christopher Nolan, Mr. Hans Zimmer.

Probablemente habéis escuchado el original tres millones de veces, ese “¡ta-dam!” o “¡pa-pam!” (según a quién le preguntes) que sólo dura un par de segundos antes de cualquier serie o película original de Netflix, acompañado de brillantes barras de color animadas que se transforman en la icónica y sanguina N.

Ésta es el nuevo sonido de presentación de la marca, que dura 16 segundos:

The Netflix "ta-dum" soundmark is one of the all time greats, but doesn't work as well in a theater because it's only 3 seconds long.So Netflix commissioned Hans Zimmer to extend it for theaters and ... it's ... so ... good.pic.twitter.com/RGw26vCAGYAugust 9, 2020