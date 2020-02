¿Es el Motorola Razr un desastre?

Actualización: Hemos recibido un comunicado oficial de Motorola en referencia a los problemas que describimos en este artículo y lo hemos actualizado para reflejar la opinión del fabricante del Razr.

No son buenos tiempos para la categoría emergente de los celulares plegables: A las dudas sobre la durabilidad de la pantalla del Samsung Galaxy Z Flip se le añade ahora la denuncia de un usuario del Motorola Razr.

Después de una única semana de uso, Raymond Wong — de la publicación Input — se dio cuenta de que la lámina plástica que cubre la pantalla del Razr se había despegado del OLED flexible en la zona de la bisagra, dejando un hueco que cubre todo el ecuador del panel.

Según Wong, el problema debió ocurrir durante el transcurso de un viaje en tren de 45 minutos, mientras su Motorola Razr estaba guardado en el bolsillo de su pantalón.

"No tengo ni idea de cómo ha podido pasar pero os prometo que no ha sido por un impacto; el celular estaba cerrado en uno de los bolsillos delanteros de mis pantalones vaqueros durante todo el trayecto y no hay ningún daño visible en toda la superficie del Razr”, dice Wong.

Según Wong el daño no sólo es cosmético: la parte de la pantalla que se ha visto afectada por el problema prácticamente, sobre todo cuando tienes que elegir algo de una lista dentro de la pantalla de ajustes del sistema.

Wong no sabe qué ha podido pasar aunque aventura la teoría de que podría tratarse de algún cambio de temperatura que haya desencadenado algún tipo de reacción química en el adhesivo que une la lámina externa de plástico y el panel OLED.

La respuesta de Motorola

En respuesta a esta historia, Motorola nos ha enviado esta respuesta oficial:



"Tenemos total confianza en la pantalla del Razr y no esperamos que los consumidores sufran la experiencia de que la pantalla se despegue con un uso normal. Como parte de su proceso de desarrollo, el Razr fue probado en temperaturas extremas. Como con cualquier otro teléfono celular, Motorola recomienda no dejarlo (por ejemplo, en un coche) a temperaturas por debajo de los -4 grados Fahrenheit [-20ºC] y por encima de los 140 grados Fahrenheit [60ºC]. Si los usuarios experimentan cualquier fallo del dispositivo relacionado con el tiempo durante un normal, y no como resultado de un abuso, el problema estará cubierto por nuestra garantía estándar”.

¿Desastre o exageración?

Con tantas noticias negativas, podría parecer que los celulares plegables son un auténtico desastre. O quizás lo más seguro es que la gente — incluyendo los periodistas — no tenga otra cosa que hacer que quejarse de vicio.

Todavía no sabemos cuál es el índice de fallos ni del Galaxy Fold ni el Galaxy Z Flip ni el Motorola Razr. No hay datos objetivos que digan que ninguno de estos celulares son más o menos frágiles que otro que no sea flexible, sólo especulación de gente que se dedica a abrir celulares y anécdotas de usuarios. Algo natural, por otra parte, al tratarse de una novedad tecnológica — pero aún así sin base científica.

Parece lógico pensar que los celulares plegables son relativamente más frágiles que un candy bar normal, pero por otra parte sus pantallas siempre están protegidas por el mismo cuerpo del celular. Para que haceros una idea, los datos dicen que 50 millones de pantallas de celular normal se rompen al año sólo en los Estados Unidos. Eso presenta un coste real de $3.4 billones. Casi nada.

Así que habrá que esperar a que tengamos datos sobre los foldables — tanto absolutos como porcentuales en relación con las unidades vendidas — en la mano para poder emitir un juicio de valor serio. Hasta entonces, todo esto parece una nube artificiosa de miedo, incertidumbre y duda para generar clicks y atención.

