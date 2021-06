El trailer de Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, que saldrá en 2022

Nintendo ha anunciado que tendremos el esperadísimo Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 en en nuestras Switch en 2022.

Nintendo cerró la feria de E3 201º con el nuevo teaser tráiler de Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 que podéis ver bajo estas líneas y el anuncio de una fecha de lanzamiento en "2022", aunque no sabemos exactamente cuándo.

Ya sabíamos que Breath of the Wild 2 estaba en marcha, tras el anuncio de la secuela en el E3 2019. Desde entonces, Nintendo ha mantenido absoluto silencio hasta ahora, con el 35º aniversario de Zelda.

¿Qué sabemos?

En el tráiler de presentación vemos que el escenario se ha ampliado a los cielos de Hyrule. Link cae por las nubes hasta el suelo, algo que recuerda a Skyward Sword. El mundo parece estar lleno de más detalles, con niebla inundando los campos abiertos, junto con varios enemigos repartidos por todas partes.

También pudimos ver algunos de los nuevos equipamientos de Link, como la capacidad de moverse por el entorno utilizando el agua y una cabeza de dragón que escupe fuego y que se acopla a su brazo.

Aunque la historia de Breath of the Wild 2 sigue siendo un misterio, pudimos que el castillo de Hyrule es arrancado del suelo y suspendido en el aire.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild salió junto a la Nintendo Switch en 2016 y fue aclamado casi universalmente. El juego supuso un notable cambio con respecto a las entradas anteriores de la serie porque permitió a los jugadores explorar un vasto mundo abierto, sin ninguna restricción.

Es una lástima que Breath of the Wild 2 no vaya a lanzarse hasta 2022, pero con la pandemia casi parecía inevitable. No cabe duda de que la próxima aventura de Link será uno de los juegos más esperados del próximo año.