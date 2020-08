El trailer de la nueva edición de Justice League es increíble

Ha tardado en llegar, pero el director’s cut de Justice League por Zack Snyder ya está casi terminado y pronto llegará a HBO Max. Y ayer pudimos ver el primer trailer en la convención virtual DC FanDome. No sabemos cómo será la película pero el trailer es fantástico.

Por otra parte, hasta escuchar a Siri leer los términos de uso de iTunes sería fantástico si pusieras el 'Hallelujah' de Leonard Cohen de fondo, como ha hecho Snyder en este trailer.

La edición especial del director intenta solucionar los problemas de la película de Justice League, que fue maltratada por público y crítica cuando se estrenó en 2017 — con razón, porque era un film infumable.

El trailer sigue a los superhéroes a medida que se unen en el supergrupo. Parece que Superman, Batman y Cyborg tienen mayor protagonismo que el resto, pero hay nuevo material del resto. Flash y Cyborg parece que tendrán algo de historia de transfondo.

Definitivamente, y siguiendo el estilo de Snyder, el trailer parece mucho más oscuro que la película original — sobre todo cuando aparece el villano protagonista, Darkseid, el personaje creado por Jack Kirby.

Cuatro episodios de una hora en HBO Max

En el panel virtual de la conferencia DC Fandome, el director Zach Snyder confirmó los rumores de que su edición especial durará cuatro horas. Pero no os preocupéis porque no os tendréis que sentar en un cine durante todo este tiempo. De hecho, no se estrenará en cines sino como una miniserie de cuatro episodios de una hora de duración en HBO Max. Snyder no confirmó la fecha de lanzamiento, que se anunciará el año que viene.

Todavía no se sabe si los episodios aparecerán uno a uno o todos de golpe, pero Snyder dice que van a trabajar en una manera para que puedas verlos todos seguidos. Y, si vives en un país donde no hay HBO Max, no te preocupes. Snyder dice que están preparando también un método de distribución digital para “que tengas una oportundiad de verla”.

Según Snyder, ”Cyborg será el corazón de la película. Es el pegamento que mantiene al grupo unido al final. Me excita pensar cómo los fans van a reaccionar cuando lo vean en pantalla”. Acerca de Flash, el director dice que veremos mucho más material sobre el personaje y su arco emocional. “Espero que los fans disfruten de eso. Van a ver algo sobre Flash en esta película que no creo que has visto antes... es un personaje cuántico, así que le verás hacer algo... [que no quiere revelar]”.