El nuevo Apple MacBook Pro 16 con chip M1X será muchísimo más potente que el increíble M1

Los nuevos MacBook Air M1 y el MacBook Pro 13 M1 son máquinas increíbles — pero palidecen ante el siguiente chip de Apple, el Apple M1X que será el corazón del MacBook Pro 16.

Por los menos es lo que dice un nuevo rumor del reputado rumorólogo LeaksApplePro, que cita una fuente que ha tenido la oportunidad de probar un prototipo de esta nueva máquina: "si piensas que el Apple M1 es rápido es que no has visto el M1X".

Sabemos que el Apple M1 está destrozando a Intel y AMD en múltiples pruebas, algo que hemos podido comprobar en nuestro laboratorio por nosotros mismos. La velocidad de esas máquinas y su vida de batería son poco menos que una revolución dentro de los laptops. Pero el M1X y el MacBook Pro 16 son aún más rápidos.

Estos son los datos:

Apple M1X:-12 Cores.- 8 performance cores.- 4 high efficiency cores.- Coming first on a MacBook Pro 16” unveiling as a press release.- According to a source who used a prototype, “if you think M1 is fast, you haven’t seen M1X”.-Name isn’t final though. pic.twitter.com/tpBhXpDCadNovember 22, 2020