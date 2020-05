El secreto mejor guardado de la PS5 y la Xbox Series X

Según nos acercamos al lanzamiento de la PS5 a finales de 2020, todavía hay un montón de cosas que no sabemos sobre la nueva consola de Sony — incluyendo los juegos de lanzamiento, el diseño de la consola y, aún más importante, el precio final. De la Xbox Series X conocemos el diseño y algunos juegos — pero tampoco tenemos precio.

Y nos tememos que podría pasar mucho tiempo antes de que nos enteremos del coste de las dos consolas — meses de hecho. Por lo menos eso es lo que dice el periodista de VentureBeat Jeff Grubb, que afirma que el piensa que no será hasta agosto cuando nos enteremos del precio de la PS5 o la Xbox Series X. Nosotros estamos totalmente de acuerdo.

Aunque Grubb está probablemente especulando, podría ser algo más. Hay que tener en cuenta que éste es el mismo periodista que tendremos un anuncio oficial de la PS5 el día 4 de junio. Lo que no sabemos es si este pensamiento viene motivado por los comentarios de sus fuentes en Sony o no.

Según Grubb, no deberíamos esperar los precios de ambas consolas hasta agosto: “cuando Intel, Nvidia y AMD lanzan productos similares esperan hasta el último minuto para anunciar el precio. Es la única cosa que todavía pueden cambiar [antes de lanzar un producto al mercado]. Por supuesto, las consolas dependen de la preventa por lo que no puende esperar para siempre”.

