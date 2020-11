El Samsung Galaxy S21 copia al iPhone 12

Samsung lleva utilizando pantallas curvas desde la serie Galaxy S6 en 2015, después de que Apple introdujera su iPhone 6 con pantalla bordes curvos en 2014. Años tras año, Samsung ha ido exagerando la curvatura de sus pantallas. Hasta ahora: el Samsung Galaxy S21 volverá a imitar a Apple con una pantalla totalmente plana, como la del iPhone 12.

Por lo menos según el último rumor del reputado analista y rumorólogo Ice Universe, que afirma que tanto el Samsung Galaxy S21 como el Galaxy S21 Plus abandonará la curvatura en favor del camino abierto una vez más por Apple. Ice Universe no menciona el Galaxy S21 Ultra, así que quizás éste sí que tenga pantalla curva (o no).

Según Ice Universe, Samsung ya ha producido versiones de prueba del S21 y S21 Plus — que ya está a la vuelta de la esquina — y los dos tienen pantallas planas:

I firmly believe that the S21 and S21 are flat screens. They have been trial-produced. If they are changed to curved screens now, the S21 series will be postponed at least until the end of February. This is impossible. https://t.co/4ZrPuTrUpgNovember 24, 2020