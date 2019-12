El Samsung Galaxy S11 será más rápido que el iPhone

Por primera vez, el futuro Samsung Galaxy S11 va ser más potente que el iPhone 11 — al menos según nuestra primeras pruebas del nuevo chip Snapdragon 865.

Qualcomm, el fabricante del Snapdragon 865, nos ha prestado un teléfono de referencia con su nuevo procesador y le hemos aplicado las pruebas de velocidad estándar: Geekbench, GFxBench y AnTutu, entre otras.

¿Por qué es esta prueba interesante?

El Samsung Galaxy S11 va a usar el Snapdragon 865 en algunos países en vez de su chip Exynos — cuyo desarrollo se canceló este mismo año. Uno de estos países es Estados Unidos, donde todos los teléfonos de la compañía coreana usan el chip Snapdragon por un acuerdo con Qualcomm. El 99% de los fabricantes de Android usan Snapdragon.

Las pruebas de velocidad sobre el Snapdragon 865 ganan claramente al chip propietario de Apple, el A13 Bionic que lleva el iPhone 11 en muchas areas. Y sí, el A13 Bionic salió en Septiembre de 2018, pero hay que recordar que el Snapdragon 855 de 2018 era menos potente que el A12 Bionic de 2017. Esto es un cambio importante. Durante gran parte del 2020, Android tendrá los teléfonos más potentes.

Así que sin más preámbulos, aquí van los resultados de nuestras pruebas:

El prototipo de teléfono de referencia con el Qualcomm Snapdragon 865. (Image credit: Future)

Las especificaciones técnicas del Snapdragon 865

Técnicamente, éste es el primer celular con el chip Snapdragon 865 aunque no vas a poder encontrarlo en ninguna parte. Es el teléfono que Qualcomm usa para la demostración de la capacidad de proceso y conectividad de su nuevo chipset.

Tiene algunos agujeros en la parte trasera pero, aparte de poder ver parte de sus entrañas, este celular es más o menos lo que encontrarás en cualquier teléfono Android de gama media-alta en 2020: una pantalla Quad HD+ con resolución 2880 x 1440, 12GB de RAM LP5, 128GB de almacenamiento y, lógicamente, el procesador de ocho núcleos CPU Snapdragon 865 con cuatro núcleos A77 y cuatro A55.

Una de las cosas de este prototipo es que, aunque es indicativo de la velocidad que vas a encontrar en el Samsung Galaxy S11, Qualcomm nos advirtió de que el teléfono corre siempre a la máxima potencia posible — algo que consume batería más rápidamente que un teléfono celular normal que regula constantemente la potencia dependiendo de la necesidad.

(Image credit: Future)

El Snapdragon 865 gana al Apple A13 Bionic

Las noticias son muy buenas para el Galaxy S11 y cualquier celular con el Qualcomm Snapdragon 865: Geekbench 5 demuestra que los teléfonos Android serán capaces de ganarle al iPhone 11 Pro bajo cargas de proceso complejas como renderizado de vídeo, proceso de imagen, juegos 3D y multitarea en general gracias a su potencia de proceso de múltiples núcleos. La puntuación del prototipo es 3.450, superando los 3.337 puntos del iPhone 11 Pro Max.

Sin embargo, en el proceso de un núcleo el Qualcomm Snapdragon 865 pierde: 931 puntos en Geekbench 5 contra los 1.331 del iPhone Pro Max con la última versión de iOS 13.

La capacidad de proceso de un núcleo es mejor para tareas simples, como mostrar una página web. Según Qualcomm, las tareas de un núcleo son cada vez menos importantes porque cada vez más aplicaciones pueden aprovecharse de los múltiples núcleos, la unidad de proceso gráfico y la capacidad de inteligencia artificial del chipset.

Para ver cómo el Snapdragon 865 se comportaba bajo esa premisa, probamos la capacidad gráfica del prototipo con GFxBench y AnTuTU. La prueba de inteligencia artificial corrió a cargo de AITutu y Ludashi AI Mark. En esos tests, el chip de Qualcomm batió o igualó al iPhone 11 Pro Max. En el test GFxBench Manhattan consiguió 89 y en AnTuTU's GPU llegó a 221.435. En el apartado de inteligencia artificial, Ludashi AI Mark arrojó un resultado de 105.072 y AITuTu llegó a 455.235 en tres test consecutivos.

En otras palabras: lo más seguro es que el Galaxy S11 y el resto de flagships Android de 2020 igualen o excedan la capacidad de proceso gráfico y de inteligencia artificial del A13 Bionic.

(Image credit: Future)

Buenas noticias para Android

Qualcomm ha estado perdiendo la guerra de los procesadores contra Apple durante años. Y lo más seguro es que el siguiente procesador de Apple para el iPhone 12, vuelva a adelantarse al Snapdragon 865.

Sin embargo, durante los nueve primeros meses de 2020, Qualcomm tendrá por primera vez la ventaja. Es un cambio significativo para el eterno perdedor.

Por supuesto, no todo es potencia de procesador y aplicaciones de pruebas sin uso en la vida real. Hay muchas más cosas que hacen de un teléfono la mejor máquina, desde el resto de componentes como los sensores fotográficos, la capacidad de la batería, o la calidad y características de la pantalla. Y, por supuesto, el sistema operativo y las mismas aplicaciones. Si estos componentes no están debidamente optimizados, la capacidad de proceso de una CPU no sirve para nada.

Así que habrá que ver qué hacen los fabricantes de Android y Google para 2020. De lo que no hay duda es que, por primera vez, tienen una base mejor que la de Apple— aunque sólo sea por unos meses.