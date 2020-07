El Samsung Galaxy Note 20 será más caro de lo que suponíamos

Sabíamos que la línea Samsung Galaxy Note 20 siempre iba a ser cara pero siempre existía la esperanza de que el modelo base fuera a ser más o menos asequible, sabiendo que los rumores apuntan a algunas prestaciones de gama media. Pero no, según la última filtración fiable, costará más que el Note 10.

Según el reputado rumorólogo Ishan Agarwal, el precio base del Samsung Galaxy Note 20 será de 999 euros en Europa — sin 5G. Si quieres 5G, el precio base será 1099 euros. El Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G tiene un precio de salida absurdo de 1349 euros. Como dice BGR — basándonos en la equivalencia de precios del Samsung Galaxy S20 entre Europa y Estados Unidos, el precio base del Note 20 4G será de 999 dólares.

Exclusive for MSP: Here are the prices of upcoming Samsung Galaxy products in Europe.Note20 4G: €999Note20 5G: €1,099Note20 Ultra 5G starts at €1,349256GB Base Storage.Buds Live: ~€189Note: May differ a bit due to VATLink for full info: https://t.co/ndWIMBVVU6 pic.twitter.com/MmDcGqshsKJuly 27, 2020