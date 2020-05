El primer trailer de Space Force, el sucesor de The Office en Netflix

Netflix acaba de estrenar el primer trailer de Space Force, la serie de comedia que vuelve a reunir al productor ejecutivo del The Office americano Greg Daniels y el actor Steve Carell.

Una serie cargada de estrellas que narra las desventuras del general Mark Naird (Carell) durante la creación de la Space Force, el nuevo brazo de los militares americanos que se encargará de velar por la supremacía americana en el espacio por orden del Presidente. Obviamente, la serie ridiculiza la disparatada idea del lamentable Donald Trump y su secuaz Mike Pence: una fuerza espacial especial dependiente de la Fuerza Área norteamericana que ya tenía un brazo que se encargaba de defender el espacio.

El reparto de Space Force incluye varios actores de nivel, como John Malkovich, Lisa Kudrow y Ben Schwartz. Éste es el primer trailer de la serie, que parece bastante cara para ser una comedia:

Nuestra primera reacción es que Space Force parece divertida, aunque este trailer no sea un jajajá continuo. Por otra parte, llevamos confinados dos años, así que ya casi no nos acordamos de lo que hace gracia.

No habrá que esperar mucho: Space Force sale el día 29 de mayo. Justo a tiempo para reemplazar a The Office, una serie que pronto dejará la plataforma Netflix.

Why comedies are going sci-fi in 2020

Al final Space Force es una comedia sobre un lugar de trabajo (como The Office) montada sobre una capa de (medio) ciencia ficción. No es la única que lo está intentando.

Amazon tiene Upload, también creada por Greg Daniels, una comedia sobre el mundo de la realidad virtual. Luego está Avenue 5, una comedia bastante floja a camino entre Love Boat y Star Trek creada por Armando Iannucci, el creador de Veep.

Parece que hay una It's hard not to see a common thread, here: big creators are making ambitious shows that warrant high production values, and more effects than you're used to seeing in a standard sitcom. The Good Place set a precedent in this respect.

The important thing, ultimately, is that the jokes are good. Avenue 5 didn't blow us away, but Space Force has a lot of promise.