El primer trailer de la nueva película Ghostbusters: Afterlife

Por fin, la misteriosa tercera parte de Ghostbusters dirigida por Jason Reitman ya tiene su primer trailer. Y la verdad es que es una sorpresa porque tiene una pinta muy buena que no tiene nada que ver con las dos películas originales.

Según lo que se puede ver en trailer, el film parece centrarse en la familia de Egon (el cazafantasmas protagonizado por el tristemente desaparecido Harold Ramis). La familia descubre su pasado como cazafantasmas en una pequeña ciudad en el medio-oeste americano. Más que la comedia de Ghostbusters, el director de los éxitos independientes Juno y Up in the Air parece haberle dado un aire de película de terror fantástico, como Stranger Things o las películas de Spielberg, Zemeckis o Joe Dante de los años 80.

Curiosamente, en el trailer no aparece ninguno de los protagonistas clásicos de las cintas originales, que sabemos que aparecerán en esta versión pero no sabemos cómo todavía. El trailer se centra en los nuevos actores Carrie Coon, Finn Wolfhard and Paul Rudd. Según lo que transpira este avance, en la película no se han visto fantasmas durante los últimos 30 años, así que parece que la serie no tiene en cuenta el infumable remake de 2016.

¿Qué hay de los actores originales?

Es sorprendente ver que no hay comedia en este trailer, aunque no dudamos que la habrá en la película — aunque quizás no con la misma intensidad que las originales. Parece más un drama de terror fantástico de alto presupuesto, con algunos planos realmente bonitos como los del coche Ecto-1 acelerando por un campo de trigo. Esta estética y ángulo dramático es lógico por Jason Reitman, un director indie que hace películas que son dramáticas aunque tengan dosis de humor. Reitman es el hijo de Ivan Reitman, que dirigió los Ghostbusters originales y el clásico Groundhog Day (Atrapado en el Tiempo).

Aunque no salen en el trailer, sabemos que la película vuelve a reunir a parte del elenco original. Veremos a Bill Murray, Ernie Hudson, Annie Potts, Sigourney Weaver y Dan Aykroyd en acción, pero no sabemos cómo.

Habrá que esperar al 10 de julio de 2020, fecha del estreno.