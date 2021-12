El primer trailer de Doctor Strange 2 es una verdadera locura

Ha llegado el primer tráiler oficial de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y, como esperábamos, es una locura.



El hermoso regalo navideño de Marvel tiene mucha acción multiversal, reuniones con antiguos Avengers, nuevas presentaciones de personajes y el regreso de uno de los personajes favoritos de los fans de la antología animada Marvel's What If...?



Aquí lo tienes:

Los fans de Marvel que ya hayan visto Spider-Man: No Way Home — la última película de Marvel en llegar a los cines — los habrán visto ya. Una de sus partes está en los créditos de No Way Home, algo natural porque No Way Home tiene a Doctor Strange y además ocurre en el multiverso.



Para el resto, veréis lo que le espera al Hechicero Supremo protagonizado por Benedict Cumberbatch. El lío que veremos a mediados de 2022 es gigantesco.



Strange, como se esperaba, busca la ayuda de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) después de que los universos comiencen a chocar como consecuencia del hechizo que el Doctor Strange lanza durante el clímax de No Way Home. Se suponía que éste evitaría que personas de otros universos llegaran a su universo.



Pero parece que el hechizo no ha funcionado tan bien como esperaba. Eso o, como sugiere la sinopsis de la película, desata la catástrofe después de que un viejo enemigo regrese y manipule sus experimentos con la Piedra del Tiempo. A juzgar por el tráiler, ese enemigo parece ser el Barón Mordo, protagonizado por Chiwetel Ejiofor.



Pero esta reunión parece ser la menor de las preocupaciones de Strange. El tráiler también muestra a America Chavez (Xochitl Gómez), un superhéroe que viaja en el tiempo. Juntos lucharán contra un monstruo en Nueva York (algunos fans piensan que es Shuma Gorath, mientras que otros afirman que es Gargantos, que apareció en la filtración de la caja de un futuro juguete).

La mayor sorpresa, sin embargo, está en los últimos segundos del tráiler: nuestro Doctor Strange se encontrará cara a cara con un Doctor Strange de otro universo: Strange Supreme. Es la encarnación maligna del personaje que los espectadores reconocerán de la serie Marvel's What If...?



Quizás Strange Supreme puede ser el "mal indescriptible" que Strange y Mordo desatan cuando luchan al principio de la película. Mordo viaja por el mundo robando los poderes de otros brujos si no los considera dignos de ellos y, dado que el propio Doctor Strange podría ser uno de esos hechiceros, no es sorprendente que Mordo le quite sus habilidades mágicas.



Pero no nos distraigamos con teorías. Strange Supreme es el Strange más poderoso. Está lleno de los poderes de otros brujos y monstruos de diferentes dimensiones, por lo que resultará difícil de detener si tiene ambiciones de conquistar el multiverso. Quizás Strange, Wanda, America Chavez y compañía necesitarán alguien más para detenerlo, si realmente ése es el caso.



Podríamos estar completamente equivocados en esto, por supuesto.

Por el momento hay muchos rumores y especulación sobre lo que sucederá, quién puede aparecer y cómo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo que sí sabemos es que la próxima película de Marvel será la más surrealista hasta ahora.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenará exclusivamente en cines el 6 de mayo de 2022.