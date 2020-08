El primer celular con cámara selfie oculta tras la pantalla saldrá en septiembre

Xiaomi, Oppo y otras marcas han mostrado prototipos de displays OLED con cámaras selfie ocultas detrás la imagen — totalmente invisibles para el ojo humano pero listas para hacer fotos a tu careto en cualquier momento. Sin embargo, será ZTE el primer fabricante que lanzará un celular a la venta con esa habilidad quasimágica: el ZTE Axon 20 5G.

El ZTE Axon 20 5G saldrá el 1 de septiembre en China, pasando a ser la primera marca de la historia que produzca un celular con esta tecnología que en inglés llaman under-display camera.

Aparte de ZTE, tanto Samsung como Oppo y Xiaomi también están trabajando en celulares que tenga la misma tecnología en algún momento de 2020 o 2021. Todavía no sabemos exactamente cómo es el mecanismo que permite que un sensor capture imágenes detrás de una matriz LED, pero este vídeo de Xiaomi permite ver cómo funciona en la vida real:

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1June 3, 2019