El primer celular con cámara selfie invisible llegará en 2021 y será de Xiaomi

¡Adiós notch horrible! ¡Goodbye punch hole! Por fin tendremos una pantalla que ocupe todo el frontal del celular sin distracciones anti-estéticas a principios de 2021, que será cuando Xiaomi comience a comercializar en masa su celular con cámara selfie invisible oculta bajo su panel OLED.

Lo dice el reputado analista y rumorólogo asiático Ice Universe, que ha publicado un vídeo con una demostración de los dos celulares: a la izquierda, el Xiaomi Mi 10 Ultra con cámara selfie oculta tras la cámara. A la derecha, el Xiaomi Mi 10 Ultra con el infame agujero que es sólo marginalmente menos malo que el notch popularizado por Apple.

Big news: Xiaomi announced the third generation of under-screen camera technology. The video below is a special under-screen camera version of the Mi 10 Ultra, which has reached a usable level, which is very exciting. This technology will be mass-produced in early 2021. pic.twitter.com/m8bujC2KCsAugust 28, 2020