El precio de la Sony PS5 podría ser más barato de lo que pensábamos

Si este rumor es cierto, ya tenemos el precio y la fecha de lanzamiento de la nueva consola Sony Playstation 5.

Según informa el blog de tecnología holandés LetsGoDigital), el usuario de Twitter PSErebus ha publicado varios rumores sobre la PS5 en los que detalla que la fecha de lanzamiento oficial será el 20 de noviembre del año que viene — por los menos en los Estados Unidos. El precio será sólo $499, lo que es sorprendente sabiendo que será una consola de vanguardia cargada de hardware muy avanzado, como su unidad de almacenamiento sólido de alta velocidad.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation®5 (PS5™) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation®5 (PS5™) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrHNovember 19, 2019