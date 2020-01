Cómo instalar la última actualización de seguridad de Windows 10

Investigadores de la NSA — la administración de seguridad nacional de los Estados Unidos — han descubierto un gran fallo de seguridad en Windows 10 . Microsoft ha sido rápida y ha lanzado un parche de seguridad automático de forma inmediata — pero parece que no funciona para un gran número de usuarios.

Según muchos lectores de Reddit y los forums de comunidades de Microsoft, la actualización de seguridad KB4528760 no puede ser instalada de forma automática y muestra mensajes de error que no ayudan para saber qué está pasando. La actualización falla incluso en PCs con las actualizaciones Windows 10 May 2019 Update y Windows 10 November 2019 Update.

Afortunadamente, hay una solución que requiere un poco de trabajo pero es muy sencilla.

Aunque el número de quejas es relativamente bajo por el momento, es un motivo de preocupación. El agujero de seguridad es lo suficientemente serio para que la NSA lanzara un mensaje de alerta a todos los usuarios de Windows 10, Windows Server 2016 o Windows Server 2019, recomendando con firmeza que instalaran el parche.

Si los usuarios afectados no pueden instalar este parche quedarán a merced de los hackers.

Un error desagradable

El error de seguridad descubierto por la NSA afecta un componente esencial de seguridad en el sistema operativo Windows: la librería CryptoAPI (Crypt32.dll). Permite que un atacante use certificados de seguridad falsos para instalar malware haciéndose pasar por aplicaciones seguras y válidas aprobadas por Microsoft. En otras palabras: para colarte un lobo maligno disfrazado de oveja en tu PC.

Los expertos de la NSA dicen que el problema también afecta a los servidores, por lo que deja a millones de compañías en situación de vulnerabilidad.

Éste es el último de una larga lista de actualizaciones problemáticas para Windows 10. Microsoft ha introducido un gran número de nuevos problemas con parches previos, lo que sugiere que algo está pasando entre bastidores.

Pero esos problemas con las actualizaciones anteriores de Windows 10 han sido más que nada molestas. Este problema, sin embargo, es muy serio y afecta la seguridad y la privacidad de milliones de usuarios en todo el planeta.

Según la página Windows Latest , la primera que dio la voz de alarma sobre este problema, puedes evitar el fallo de la instalación usando la instalación manual en vez de la automática.

¿Cómo evitar el problema?

Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

Visita el Microsoft Update Catalog.

En la barra de búsqueda, introduce el código “KB4528760”.

Pulsa en el botón de descarga (‘Download’) en la versión que sea la adecuada para tu PC.

En teoría, esta instalación del parche de seguridad debería funcionar. Esperemos que Microsoft solucione la instalación automática cuanto antes pero esto no puede esperar más. Descarga el parche e instálalo ya mismo.