El Oppo Watch es el clon perfecto del Apple Watch

El largamente rumoreado Oppo Watch es ya oficial y tiene pinta de ser un verdadero asesino en potencia del Apple Watch aunque habrá que esperar el día 6 de marzo para comprobarlo. Ésa es la fecha de lanzamiento — junto con el nuevo Oppo Find X2.

La información viene directamente de Oppo, que lo ha confirmado en Twitter:

It's time to say hello to #OPPOWatch. 👀Unveiled at the #OPPOFindX2 Launch Event March 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoygMarch 2, 2020