El nuevo trailer de Spider-Verse muestra dos nuevas películas de Spider-Man

La secuela de la aclamada película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse está ya casi aquí — y viene con compañía. El primer tráiler de la secuela acaba de aterrizar, mostrando el próximo capítulo de la aventura animada de Miles Morales en una historia que se extenderá en dos partes.



La secuela de Sony — que se titula oficialmente Spider-Man: Across The Spider-Verse — llegará el 7 de octubre de 2022. Una larga espera pero menos de un año de distancia. El final del tráiler se burla de que esta película es sólo la "Primera Parte", lo que significa tendremos otra en 2023.



La regla de los tres dicta que cualquier película exitosa necesita una trilogía completa. Esto se aplica especialmente Spider-Man. Hemos visto tres películas de Tobey Maguire Spider-Man y ahora habrá otras tres películas de Tom Holland (incluida No Way Home) y otra trilogía de Spider-Man de acción en vivo después de la actual.



Aquí está el teaser:

El tráiler sólo dura un par de minutos, pero arranca desde el final de Into The Spider-Verse de 2018, con Spider-Gwen saliendo de un portal al dormitorio de Miles.



Miles se apresura a ordenar los juguetes más infantiles esparcidos por todo el lugar mientras pone excusas. El tráiler continúa mientras vemos a Miles se mete en un portal hacia otro universo, donde es perseguido por Miguel O'Hara (Oscar Isaac), también conocido como Spider-Man 2099, una iteración del Spidey del futuro.



Vimos brevemente al musculoso personaje en la escena de los créditos finales de Into The Spider-Verse, conversando con una IA con la voz de Greta Lee (Muñeca rusa, The Morning Show). En esa escena, a Miguel le dan un gadget que puede ayudarle a dar un salto multiversal para, aparentemente, encontrar y reunir más versiones de Spider-Man. Y parece que eso es justo lo que hace en la próxima película.

Análisis: Sony incrementa su dominio sobre Spider-Man

2018 fue el año en que Sony dejó su huella en Spider-Man, tanto por la aclamada película Spider-Verse como con el lanzamiento de Venom, que también tuvo su secuela este año con Let There Be Carnage. En un mundo dominado por el Marvel Cinematic Universe de Disney, es genial ver que hay otras partes que pueden abordar a estos personajes desde un ángulo diferente.



Sabemos algunas cosas más allá de lo que se revela en este tráiler: Jake Johnson (New Girl) — que hizo de Peter B. Parker en la primera parte — regresará. E Issa Rae (Inseguro) dará voz a a Spider-Woman. La gran familia araña feliz.



El villano se ha mantenido en secreto hasta ahora. Hay un gran número de posibilidades. Ha habido rumores de que podría ser The Spot, un villano que aún no ha aparecido en ninguna película de Spidey y que tiene una historia multi-dimensional, así que podría encajar perfectamente.