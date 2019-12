El nuevo Samsung Galaxy Fold 2 será como el Razr

El Samsung Galaxy Fold ha dado mucho que hablar en el 2019, después de sufrir problemas serios de fiabilidad y ver como todo internet se reía de la empresa coreana. Pero eventualmente el Galaxy Fold salió a la calle con el orgullo herido pero con sus problemas medianamente solucionados — y ha sido un éxito en Corea y China. Hoy podemos confirmar que habrá segunda parte.

Según el rumurólogo y adivino Ice Universe, estas fotos publicadas en la red social China Weibo sería el nuevo Samsung Galaxy Fold. No sabemos si la segunda parte del que ya conocemos o una nueva línea dentro de los teléfonos plegables de la compañía de Seúl.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Weibo) Imagen 2 de 3 (Image credit: Weibo) Imagen 3 de 3 (Image credit: Weibo)

Los rumores de este teléfono de concha similar al nuevo Motorola Razr llevaban un tiempo sonando desde que Samsung dejara caer que podría estar en el futuro de la línea Fold.

Pero las fotos del nuevo celular flexible parece que no demuestran que la compañía coreana haya aprendido mucho del desastre del Galaxy Fold. Aparte de que los materiales parecen baratos, no parecen haber modificado demasiado el sistema de doblado. Mientras que el Razr oculta totalmente la curva dentro del chasis, haciendo que el celular cierre de forma perfecta, el teléfono móvil de la fotografía parece que no se dobla por completo — igual que el Galaxy Fold original. El plástico que cubre los lados del teléfono a la altura de su punto de inflexión es horroroso.

La parte exterior parece tener dos cámaras al lado de una pantalla OLED integrada. Y cuando se abre, el interior muestra un panel con una propoción 21:9 y una cámara selfie en un agujero Infinity-O.

No hay mucha más información excepto estas fotografías.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Weibo) Imagen 2 de 2 (Image credit: Weibo)

Según los rumores, Samsung va a sacar un teléfono como el Razr con un precio similar y más barato que el Galaxy Fold. Como ya hemos dichos antes, no sabemos si se llamará Galaxy Fold 2 u otras cosa. Quizás sea el primero de una línea de teléfonos plegables ”baratos”, igual que la serie Axx es la versión asequible de los celulares Galaxy S.

Eso sí, lo que sí sabemos es que, si estas son fotos de verdad del nuevo Fold, lo más seguro es que lo veamos en la presentación anual de Samsung en Febrero de 2020 — junto con el Galaxy S11.