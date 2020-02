El nuevo Oppo Watch parece un asesino en potencia del Apple Watch

SI estabas esperando un rival del Apple Watch porque no querías meterte en el jardín vallado de Cupertino, Oppo va a lanzar pronto a un posible candidato. Y tiene una pinta fantástica, a juzgar por la nueva foto que puedes ver sobre estas líneas.

No tenemos ningún detalle concreto, ni fecha exacta de lanzamiento ni precio, pero esta nueva imagen muestra algunos detalles más que interesantes.

Primero, y al contrario que el siguiente render, parece una foto real.

Lo segundo es el curioso interfaz de usuario, con una tipografía diferente a la del Wear OS. Algunos especulan que podría no ser realmente el sistema operativo de Google sino un nuevo sistema desarrollado por Oppo.

Otros piensan que, como el Xiaomi Mi Watch, podría ser Wear OS con un interfaz modificado. La tipografía, por ejemplo, es totalmente diferente que la de Wear OS. De hecho, es muy similar a la de Apple, igual que el todo el diseño del reloj — parece un clon del Apple Watch sin el dial de este último.

Al tercer componente curioso es el que ya apuntaba con claridad el vicepresidente de la compañía Brian Shen en un tweet:

Here's another look at the forthcoming OPPO Watch. 👀 The curved screen and 3D glass will be a game changer. 🤓 pic.twitter.com/ozbl9BXNZqFebruary 17, 2020