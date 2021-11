El nuevo Realme GT 2 es un cruce entre el iPhone 13 y el Pixel 6

Nuevos supuestos renders del Realme GT 2 Pro muestran un diseño lateral como el del iPhone 13 y una banda de cámaras en su parte trasera como la del Pixel 6. El resultado final parece la cabeza de un robot de Star Wars — o Bender, el de Futurama.

Cuando salió el Google Pixel 6, muchas personas se burlaron de la banda de cámaras horizontal extrañamente grande, pero aparentemente otros estaban pensando lo mismo. El próximo teléfono de gama alta de Realme tendrá un diseño similar si estos renders son precisos.



Las imágenes son del popular y fiable filtrador Onleaks, proporcionó estas fotos a 91mobiles poco después del anuncio del GT 2 Pro, que según su CEO será el "primer y más premium buque insignia" de la marca china.

Hello #FutureSquad!Here comes your very first look at the #RealmeGT2Pro in two color options by the way of an official press render as well as some specs (display, processor and rear camera) and its starting price!On behalf of my Friends @91mobiles -> https://t.co/J7FRD6MtA4 pic.twitter.com/WubSMJHSbQNovember 29, 2021 See more

We've seen quite a few Android phones with horizontal camera bumps, but like the Pixel 6, the GT 2 Pro's lens-home sticks a fair way out from the back fo the device.

As well as providing these images, OnLeaks shared some specs for the phone: apparently it'll have a 6.8-inch WQHD+ screen with a 120Hz refresh rate, 50MP main camera joined by a 50MP ultra-wide and 8MP telephoto snapper, a 32GB selfie camera, 12GB RAM, the next top-end Snapdragon chipset and 125W fast charging.

A rough price is provided at $799 (around £600, AU$1,120) – that's the cost the Galaxy S21 launched at, so the GT 2 Pro seems like a close rival for that mobile. It's worth pointing out that Realme doesn't see its devices in the US though, yet at least.

Análisis: un curioso cambio de diseño

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 (Image credit: Future / Franziska Schaub)

El llamativo diseño es especialmente curioso porque una de las cosas más distintivas de la primera ola de teléfonos Realme GT fueron sus diseños, que puedes ver arriba en una galería que muestra el original, el GT Neo 2 y la GT Master Edition.



Todos tienen apariencias diferentes, con las bandas verticales y los colores llamativos de los dos primeros. O el 'estilo de maleta' del tercero.



El Realme GT 2 Pro rompe esta tradición. El teléfono es más genérico y estándar. Es una pena, porque soy un fan de los teléfonos de aspecto interesante y el GT era así.



Además, parece que el material ha cambiado y el Realme GT 2 Pro no usará cuero vegano, a pesar de lo agradable del tacto del GT.



Quizás los renders estén equivocados y el Realme GT 2 tenga algunos elementos de diseño más en línea con los anteriores. Tendremos que esperar para averiguarlo.