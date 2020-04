El nuevo iPhone SE podría estar disponible el 1 de mayo

El nuevo iPhone SE de 2020 — también llamado iPhone 9 —podría llegar a las manos de los consumidores el 1 de mayo, algo más tarde que el rumor del 23 de abril. Es una pista bastante implausible pero, en medio del lío del coronavirus, ya no sé qué pensar.

Por lo menos es lo que dice un listado del “iPhone 9” en el megaportal de venta online JD.com, según cuenta el blog Gizmochina. Esta empresa de distribución está listada en el Fortune Global 500 y es el máximo rival de Tmall, la megatienda de electrónica de consumo de Alibaba.

Sin embargo, dentro de JD.com hay tiendas independientes como la que ha publicado esta entrada — llamada JD Sanfang Store — así que hay que ser bastante escépticos.

La información en sí es bastante escueta y, a la hora de la escribir estas líneas, yo no he podido encontrar la página de pedido. O soy muy torpe o esto me hace pensar que quizás haya sido un error y que se han anticipado.

Hay datos para pensar que, efectivamente, han publicado la entrada antes de tiempo: la página capturada — y que al parecer ha corrido como la pólvora en las redes sociales asiáticas — no muestra ninguna imagen del iPhone SE. Y según Gizmochina, tampoco da ninguna información excepto que no tendrá 5G. Finalmente, el precio parece una cifra de prueba temporal: 9.999 yuan (unos $1.400 al cambio).

(Image credit: JD.com)

Los rumores actuales es que Apple lanzará el nuevo iPhone SE la semana que viene, el día 15 de abril. Según esos mismos rumores, las unidades del celular barato de Apple empezarían a llegar a manos de los consumidores el día 23 de abril, una semana entera antes del 1 de mayo.

Sin embargo, con el coronavirus de por medio, la realidad es que nadie tiene ni idea de lo que va a pasar. Quizás ni la propia Apple, que probablemente tendrá muchas dudas sobre la conveniencia de lanzar este iPhone barato en medio de la pandemia.

Qué es el nuevo iPhone SE y cuánto costará

El nuevo iPhone SE — también llamado iPhone SE 2020 o iPhone 9 — es el teléfono barato de Apple.

Se supone que tendrá un precio similar al del iPhone SE primigenio: $399.

Como el primer iPhone SE, que recuperó el diseño del iPhone 5, el iPhone SE 2020 hará lo propio con el diseño del iPhone 8 para reducir costes.

Lo mismo pasará con los componentes que, lógicamente, no serán tan sofisticados como los del iPhone 12. En teoría, tendrá un procesador A13 Bionic y una pantalla LCD de 4,7 pulgadas, así como Touch ID.