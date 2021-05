Atención al nuevo e increíble vídeo de Ratchet and Clank: Rift Apart en la PS5

Sony ha hecho otra presentación del State of Play, esta vez centrada en Ratchet and Clank: Rift Apart, el próximo exclusivo de la PS5 desarrollado por Insomniac Games:

El vídeo del juego en acción mostró algunos de los nuevos movimientos de Ratchet, como la carrera y la capacidad para correr por las paredes, así como la características de Rivet, una Lombax femenina que los jugadores también podrán controlar. Ambos personajes comparten un increíble arsenal de armas y artilugios, incluyendo nuevos equipos y otros elementos básicos de la franquicia.

Todas estas armas y herramientas están diseñadas usarán la retroalimentación háptica DualSense y los gatillos adaptativos. Insomniac Games está aprovechando la velocidad SSD de PS5 para cargar niveles enteros cada vez que se abre una grieta dimensional.

Por último, en la presentación también se ha confirmado un modo foto.

Puedes ver el nuevo vídeo del juego en acción a continuación:

Ratchet y Clank: Rift Apart llegará a la PS5 el 11 de junio de 2021.

Más videojuegos indies en camino

Sony también mostró dos nuevos títulos indie.

El primero es Subnautica: Below Zero, que llegará a PS5 el 14 de mayo de 2021. Tendrá 60 FPS en su modo de rendimiento gráfico, con soporte DualSense para sentir el entorno helado y los temibles enemigos que se te echarán encima.

El segundo es el éxito de Innersloth, Among Us, que llegará a PS4 y PS5 en algún momento de 2021. El juego contará con un traje exclusivo de Ratchet y Clank. Todavía no se ha dado ninguna fecha exacta de lanzamiento ni ningún otro detall, como si habrá multi-jugador con otras plataformas o no.