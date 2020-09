El nuevo dron de seguridad Ring y el resto de nuevos gadgets de Amazon 2020

La gran noticia del evento de gadgets Amazon 2020 ha sido Amazon Luna, un nuevo servicio de streaming de videojuegos rival de Google Stadia y Nvidia GeForce Now que ya está disponible fase de pruebas y que tendrá más de 100 juegos disponibles.

Los otros grandes anuncions fueron la cámara de seguridad voladora Ring y una nueva línea de altavoces Amazon Echo, todos ellos con un diseño esférico retro-futurista que encajaría en un decorado de 2001: Odisea en el Espacio.

También hubo nuevas versiones de otros productos, como los Echo Dot con un nuevo diseño con huellas de animales o el nuevo Fire TV stick, que además viene con un interfaz reorganizado.

Amazon también anunció cambios tecnológicos interesantes para Alexa, que usará pistas acústicas, lingüísticas y visuales para poder seguir mejor una conversación.

En general, la variedad de productos anunciados fue realmente sorprendente. El año pasado Amazon se enfoco en altavoces, eletrodomésticos y wearables con Alexa, pero esta vez el número de productos y servicios ha aumentado considerablemente, en particular gracias al efecto del anuncio de Amazon Luna.

También hubo menos charleta sobre cómo integrar Alexa en todos los electrodomésticos de tu casa y más énfasis es cómo hacer que funcionara mejor en gadgets habituales como altavoces, dispositivos de streaming, televisores y pantallas inteligentes.

El anuncio llega unas semanas antes del Amazon Prime Day 2020, que se celebrará a mediados de octubre. Eso significa que veremos descuentos considerables para limpiar los almacenes de productos Amazon del 2019.

Luna te permitirá jugar a videojuegos como si tuvieras una consola en casa pero, en vez de descargarlos a un dispositivo electrónico, el juego correrá enteramente en la nube de los servidores AWS de Amazon, lo verás en tu televisor, PC, Mac o dispositivo móvil, y tú lo controlarás con un mando especial fabricado por Amazon.

Amazon no ha entrado en detalles de cómo funcionará su plataforma de streaming de videojuegos tendrá dos niveles de suscripción: Luna y Luna Plus. La compañía no ha descrito exactamente cómo funcionarán las dos suscripciones pero asumimos que Luna te permitirá jugar a cualquier título individual que hayas comprado previamente mientras que Luna Plus te permitirá jugar a cualquier juego con barra libre, como si fuera Netflix, por un precio mensual más caro.

El controlador Amazon Luna es lo único que necesitas comprar para utilizar el servicio. Su precio es de $50.

Los nuevos Amazon Echo esféricos

Los nuevos altavoces Amazon Echo tienen un nuevo diseño esférico que les diferencia de todos los altavoces inteligentes de 2020.

Estas pelotas negras — que incluyen Echo, Echo Dot, Echo Dot con reloj y Echo Dot Kids Edition — podrían aparecer en cualquier película de finales de los años 60 o principios de los 70. Un diseño retro-futurista digno de 2001: Odisea del Espacio.

Los nuevos Echo tienen como objetivo ser el portal para controla toda tu casa de forma automática. Y su cerebro Alexa ha sido mejorado, empezando con una voz que parece más humana que nunca.

El evento Amazon 2020 tambió ver una nueva versión de la pantalla inteligente e la compañía: el nuevo Echo Show 10, que tiene funciones como movimiento inteligente y la habilidad de mostrar programas de Netflix y otras plataformas de streaming.

El nuevo Echo Show 10 puede moverse para seguirte de cara mientras te mueves por una habitación. Si estás preparando un plato, por ejemplo, el display te seguirá por la cocina en todo momento, algo que es útil para poder tener vista clara de una receta mientras trabajas.

Un nuevo Fire TV Stick con nuevo interfaz

Hay dos nuevos Amazon Fire TV Sticks en camino — y traen grandes cambios para los usuarios de Fire TV.

El Fire TV Stick Lite puede resultar el gran ganador de esta generación, con un coste reducido y un nuevo interfaz de usuario que hará, en teoría, que acceder a tu contenido digital sea más fácil.

El interfaz de Amazon Fire TV tendrá grandes mejoras que incluyen la introducción de perfiles para miembros de tu familia, un modo imagen dentro de imagen y nuevas funciones de Alexa.

Amazon lleva mucho tiempo invirtiendo en drones y parece ser que ha decidido que es hora de que la tecnología llegue al mundo de la seguridad casera, vía su subsidiaria Ring. Su nueva Always Home Cam es un dron autónomo que vuela dentro de tu casa y te ofrece una monitorización constante de tu hogar. Como un vigilante jurado incansable, la patrullará día y noche en tu ausencia. O cuando o donde tú quieras.

La cámara dron parece otro objeto del futuro de Black Mirror, cuesta $249 y llegará en 2021.

La cámara no puede pilotarse de forma manual, pero puedes crear rutas de vuelo que recorran tu casa, eligiendo así que habitaciones quieres que tu Always Home Cam vigile.

Ring también protege tu coche

En otras noticias sobre Ring, Amazon mostró tres nuevos productos de seguridad para tu coche, pickup o camión: Ring Car Cam, Ring Car Alarm y Ring Car Connect. Los precios van de $59.99 a $199.99 y los tres estarán disponibles en 2021.

Una de las mejores funciones es perfecta para estos momentos delicados en los Estados Unidos, particularmente si seres afroamericano, mejicano o eres de cualquier raza que no sea blanca anglosajona: si un policía te para en la carretera, sólo tienes que decir en alto 'Alexa, I'm being pulled over' y Alexa se encargará de grabar absolutamente todo lo que pase.

Nuevas cámaras baratas

Si no tienes coche y no te interesan las cara cámaras Ring voladoras , la línea de cámaras de seguridad Amazon Blink pueden ser lo que buscas. Son versiones menos sofisticadas de las cámaras Ring y pudimos ver dos nuevos modelos en el Amazon Event 2020.

Se llaman Amazon Blink Indoor and Amazon Blink Outdoor, y mejoran la generación anterior con nueva technología importada de las Ring.

Nuevos routers Wi-Fi Amazon Eero con Wi-Fi 6

El evento Amazom 2020 también trajo dos routers con soporte Wi-Fi 6: el Eero 6 y el Eero Pro 6 ofrecen acceso wireless a hasta 75 dispositivos simultáneos.

Cada router tiene un núcleo Zigbee para hogares intelegentes, lo que significa que puedes conectarlo a un electrodoméstico para controlarlo. Porque nada causa tanta seguridad como saber que tu casa está completamente a la merced de sus limpiadores y cacharros varios.

Ambos dispositivos son retro-compatible con las previas generaciones de Eero, así que puedes expandir tu red sin problemas.

La Eero Pro 6 está diseñada para hogares que tengan conexión a internet de 1 gigabit o más y puede cubrir 2000 pies cuadrados pero, cuantos más Eero añadas a una casa, más cubrirás. Cuesta $229 por uno, $399 por dos y $599 por un paquete de tres.

Mientras, el Eero 6 está más ajustado para conexiones de hasta 500Mbps y 1500 pies cuadrados con precios que empiezan en $129 por router.