El modo oscuro de Google Chrome va a mejorar drásticamente

Google está actualizando el modo oscuro de Chrome con una nueva función que hará que buscar cosas en internet sea mucho más confortable por la noche.

Parece que los usuarios de Chrome en Android serán lo primeros en beneficiarse de esta medida que resulta totalmente imprescindible, pero esperamos que otros sistemas operativos también la tengan en el futuro.

Google trajo Chrome dark mode to mobile devices last year, making it easy to toggle between the usual crisp, white interface and something easier on the eye at night. There's a problem, though: the setting doesn't affect any website content, so when you perform a Google search, the results page is still dazzling white.

Y aunque ahora mismo puedes usar chrome://flags y activar la opción 'Android web contents dark mode', no es lo mismo. Este parámetro no está optimizado y además cambia todo el contenido de todo internet, por lo que algunas páginas no preparadas para invertir su color de fondo se ven muy mal. Algunas veces los resultados son excelentes y otros horrorosos.

Pero según 9to5Google, esto cambiará en una próxima versión de Chrome según los cambios que han aparecido en el código de su motor HTML, Chromium. El parámetro se llama #enable-android-dark-srp — el SRP significa Search Result Page. Es decir: el nuevo Chrome sólo cambiará la página de resultados de Google a modo oscuro, dejando el resto de páginas con su diseño original. Así podrás buscar cosas en internet sin que tus pupilas se fundan en la oscuridad de la noche.

¿Por qué usar modo oscuro?

Todavía no hay un consenso científico sobre cómo la luz artificial de una pantalla afecta a nuestros ojos y a nuestra capacidad de dormir, pero hay varias razones por las que el modo oscuro conviene.

Primero es porque es objetivamente más molesto para ver de noche. El alto contraste es demasiado y duele mirar en medio de la oscuridad de tu cuarto o salón.

La segunda es que según las investigaciones de Google, el modo oscuro ahorra energía en pantallas OLED porque un pixel negro no consume energía en absoluto y otro gris oscura consume muy poca electricidad, alargando la vida de tu batería.

Y la última es que dark modo es más elegante y además novedoso.

De hecho, lo que a mí me gustaría es que Google y el resto de fabricantes incluyeran la opción de poder especificar el color negro de fondo. En la actualidad Google utiliza un gris oscuro, pero yo quiero un color negro al 100%, sin ningún tipo de brillo en el píxel.