La mejor PC de 2021: guía de las mejores PC para negocios, creativos y gaming

Gastar dinero en el mejor PC de sobremesa es más una inversión que un capricho. Los computadores baratos y poco potentes pueden servir para sobrevitir, pero también es más probable que tengan un rendimiento lento y otros problemas, sobre todo para realizar tareas que requieran un uso intensivo del procesador y las tarjeta gráfica. Además, tampoco es probable que duren más de un par de años, ya que las aplicaciones son cada año más exigentes.

Aunque ahora te ahorres mucho dinero comprando un ordenador barato y poco potente, probablemente no estés obteniendo el mejor valor por tus pesos. Además, quizás te obligue a comprar un reemplazo en un par de años más o menos, lo que significa que realmente no estás ahorrando dinero a largo plazo. Es mejor que inviertas en el mejor PC que realmente cubra tus necesidades. Sobre todo si lo vas a utilizar para la productividad diaria o para trabajos creativos. Además, los procesadores y las tarjetas gráficas son cada vez más potentes y asequibles, así que tampoco es necesario disparar el presupuesto para conseguir un PC potente. Hay bastantes computadores económicos que ofrecen un rendimiento de primera categoría manteniendo un coste asequible al renunciar a algunas funciones en lugar de sacrificar la calidad de los componentes.

Para ayudarte a encontrar el que te ofrezca la mejor relación calidad-precio, hemos reunido los mejores PC en esta guía, desde los mejores PC para juegos o flujos de trabajo creativos hasta los PC económicos que ofrecen suficiente potencia para lo que necesites.

Mejor PC en general: Dell XPS Desktop Special Edition Rendimiento, belleza y buen precio CPU: 10th-generation Intel Core i5 – i9 | Graphics: Up to NVIDIA GeForce RTX 3070 Super | RAM: Up to 64GB DDR4 2933Mhz | Storage: Up to 2TB M.2 PCIe NVME SSD + 2TB SATA 7200RPM HDD Gran precio Mucha potencia Bonito chasis blanco Sólo un puerto USB-C

Puede que la línea de portátiles XPS de Dell se haya vuelto premium en cuanto a precio, pero su línea de PC de sobremesa sigue apostando por la trifecta: ofrecer asequibilidad sin sacrificar el rendimiento y la estética. Y aunque el Dell XPS Desktop Special Edition no sea una oferta económica, sigue estando dentro de los presupuestos de la mayoría de la gente, especialmente en sus configuraciones de gama baja y media, equipadas con los últimos componentes. De hecho, una configuración con Intel Core i7 y RTX 3060 Ti te costará mucho menos que el equivalente el iMac de 21,5 pulgadas, pero con especificaciones más recientes. Además, quedará igual de bien en la oficina que en casa.

Mejor PC todo-en-uno: iMac (27", 2020) Un todo-en-uno formidable CPU: 10th-generation Intel Core i5 – i9 | Graphics: AMD Radeon Pro 5300 - Radeon Pro 5700 XT | RAM: 8GB – 128GB 2666MHz DDR4 | Storage: 256GB – 8TB SSD | Display: 27-inch (diagonal) 5120 x 2880 Retina 5K display Internos mejorados Se puede configurar para que sea muy potente El diseño está envejeciendo Sólo dos puertos Thunderbolt

La última actualización del iMac de 27 pulgadas fue el año pasado. Este modelo presenta grandes mejoras, al tiempo que actualiza la cámara web y sus micrófonos. Cada vez hay más gente que trabaja desde casa y éste parece el mejor PC "todo en uno" en el que invertir. Y además cabe en cualquier parte. Su diseño no ha cambiado, pero sigue siendo excelente. Sin duda el mejor PC todo en uno.

Mejor gaming PC: Alienware Aurora Ryzen Edition R10 Gaming poderoso para todos los presupuestos CPU: Up to AMD Ryzen 9 5950X | Graphics: Up to NVIDIA GeForce RTX 3080 | RAM: Up to 128GB 3200MHz DDR4 | Storage: Up to 2TB SSD + 2TB HDD Potentes especificaciones Asequible Diseño impresionante Muy caro en las mejores configuraciones

Muchos de los mejores PC han adoptado AMD por sus procesadores de mayor rendimiento y menor precio que Intel. Nuestra línea favorita de PCs de sobremesa para juegos Alienware Aurora está entre ellos, equipando sus modelos R10 con los potentes Ryzen. No solo ofrecen fuerza bruta en lo que respecta al gaming, sino que también son asequibles, lo que permite a los jugadores con poco presupuesto participar en lo que experimentan a diario los que tienen equipos más potentes sin que les explote la cuenta bancaria.

Mejor gaming PC barato: Dell G5 Gaming Desktop PC gaming para economías modestas CPU: Up to 10th Gen Intel Core i9-10900KF | Graphics: Up to NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | RAM: Up to 64GB DDR4 2933Mhz | Storage: Up to 1TB SSD + 2TB HDD Asequible Configuraciones para VR Los mejores modelos no pueden con los juegos más grandes

Con un chasis único y un precio inmejorable, el último gaming PC de la serie G de Dell es un sólido competidor en el ámbito del gaming económico. El Dell G5 cuenta con chips Intel de 9ª generación, así como con las tarjetas gráficas GTX y RTX más potentes de Nvidia para juegos, empezando por un procesador i3 y la GTX 1650. Por supuesto, si te sobra el dinero, también tienes configuraciones preparadas para realidad virtual, aunque incluso esas son asequibles.

Mejor mini PC: Intel Ghost Canyon NUC Pequeño pero matón CPU: 9th-generation Intel Core i5 – i9 | Graphics: Intel UHD Graphics 630 | RAM: 8GB – 64B DDR4 | Storage: 128GB SSD – 2TB + 2TB Asequible en sus configuraciones bajas Muy actualizable Gran rendimiento Puede ser bastante caro en las configuraciones más altas

El NUC de Intel ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Por ejemplo, mientras que el anterior Hades Canyon no incluía ni memoria RAM ni almacenamiento, el nuevo Ghost Canyon tiene ambas cosas. De hecho, no sólo tiene más combinaciones de especificaciones técnicas sino que también es muy configurable para que puedas personalizarlo a tu gusto antes de pulsar el botón de compra — con chips Intel Core de novena generación, hasta 64 GB de memoria y hasta 4 TB de almacenamiento dual.

La única pega es que ahora también es más caro. Las configuraciones inferiores siguen siendo bastante asequibles y una opción estupenda para los que se preocupan del presupuesto.

Best gaming PC de rango medio: Lenovo Legion Tower 5i Muy potente para su precio CPU: up to 10th-gen Intel Core i7 | Graphics: Up to NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | RAM: Up to 16 GB DDR4 2933MHz | Storage: Up to 2 TB HDD + 1 TB SSD Gran diseño No hay mucha hinchazón No hay USB Tipo-C entre los puertos frontales

Una máquina potente con un precio asequible puede ser lo que necesitas si tus hábitos de gaming no son profesioanales. De hecho, muchos gamers no necesitan el PC más caro y poderoso y la Lenovo Legion Tower 5i ofrece mucha potencia sin arruinarte. No hay nada que destaque especialmente en esta computadora de sobremesa para gaming, pero lo que realmente importa es que ofrece una gran experiencia con los últimos títulos AAA nada más sacarlo de la caja.

Mejor llave PC: Intel Compute Stick La computadora diminuta que puede con todo CPU: Intel Atom – Intel Core m5 | Graphics: : Intel HD Graphics – Intel HD Graphics 515 | RAM: 1GB – 4GB | Storage: 8GB-64GB eMMC Gran variedad de CPUs a elegir Diseño muy portátil Ventilación limitada RAM y almacenamiento limitados

Algunas personas tienen problemas con los PC de sobremesa porque suelen ser bastante voluminosos. El Intel Core Compute Stick ha hecho que eso sea irrelevante. Con un aspecto más parecido al de una unidad de disco duro que al de un ordenador real, este pequeño PC puede conectarse a cualquier monitor con una entrada HDMI. Su configuración comienza con un humilde procesador Intel Atom de 1,33 GHz que corre Linux, pero puede configurarse hasta un procesador Intel Core m5. Es el mejor PC que puede meterse literalmente en el bolsillo.

PC más innovador: Lenovo Yoga A940 Diseño bien pensado, funciones innovadoras CPU: 8th-generation Intel Core i7-8700 | Graphics: AMD Radeon RX 560 4GB | RAM: 32GB | Storage: 1 TB 5400 RPM + 256 GB PCIe SSD | Screen: 27" 4K UHD (3840 x 2160) IPS Multi-touch 100% Adobe RGB Buen precio Buenas funciones Componentes antiguos

Este innovador PC de sobremesa todo-en-uno cuenta con una impresionante pantalla 4K UHD de 27 pulgadas con una inclinación de hasta 25 grados, soporte para lápiz con presión y una bisagra giratoria con gran estabilidad. También está repleto de funciones impresionantes, como el controlador Lenovo Precision Dial, que puedes colocar en el lado izquierdo o derecho de la bisagra. A diferencia de los mejores Mac, éste ofrece compatibilidad con el espacio Adobe RGB al 100%, una luz LED en la parte inferior de la pantalla e incluso carga inalámbrica para smartphones. Si eres un creador de contenidos o un diseñador y buscas un PC que te permita un flujo de trabajo fluido, este es el mejor PC para ti.

Mejor PC para creativos: iMac Pro Raw power CPU: 8 to 18-core Intel Xeon W | Graphics: Radeon Pro Vega 56 - Radeon Pro Vega 64 | RAM: 32GB – 256GB DDR4 ECC | Storage: 1TB – 4TB PCIe 3.0 SSD | Screen: 27-inch 5K (5,120 x 2,880) Retina display (P3 wide color) El iMac más potente de la historia Excelente diseño Se mantiene frío Muy caro Los usuarios finales no lo pueden ampliar

Por desgracia, lo que frena al Lenovo Yoga A940 son sus componentes internos, menos potentes y ligeramente anticuados. Si quieres un equipo todo en uno que te deje boquiabierto en términos de rendimiento, entonces el iMac Pro es el mejor PC para ti. Esta máquina está diseñada específicamente para profesionales creativos, con una pantalla 5K de 27 pulgadas con una amplia gama de colores P3, gráficos Radeon Pro Vega y mucha memoria para todas las cargas de trabajo más exigentes. Eso sí, prepárate para desembolsar un montón de dinero porque es muy caro.

Mejor computadora en placa: Raspberry Pi 4 Model B Pequeño pero poderoso CPU: Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) | Graphics: OpenGL ES 3.0 | RAM: 1GB, 2GB or 4GB LPDDR4-3200 SDRAM Una CPU más potente para una experiencia de usuario más fluida El modelo de 4 GB de RAM es casi un sustituto del ordenador de sobremesa Incluso en reposo la CPU se calienta demasiado

A pesar de su diminuto tamaño — son tan pequeñas que ni siquiera tienen su propio chasis — las placas Raspberry Pi han demostrado ser pequeñas máquinas sorprendentemente capaces de manejar tareas de productividad diarias como el procesamiento de textos y las hojas de cálculo. La Raspberry Pi 4 Modelo B es una fantástica actualización de potencia bruta.

