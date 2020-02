El mejor PC de 2020: las 10 mejores computadoras de sobremesa

Hay miles de PCs en el mercado, diseñados para todos los gustos y necesidades, caros y baratos, para profesionales y aficionados, para jugadores y creativos, para amantes del Photoshop y para estudiantes.

Los mejores PC de gama alta tienen potentes procesadores de Intel y AMD, de octava y novena generación, sí como tarjetas de vídeo de alto nivel de Nvidia y AMD Radeon. Y aunque estos PCs pueden destrozar toda prueba que le pongas por delante, su precio es muy alto. A veces, el mejor PC también es aquel que ofrece el mejor rendimiento al precio más bajo.

Quizás estés buscando por un potente PC de escritorio todo-en-uno (con el display integrado), una torre que puedas actualizar fácilmente en el futuro, o una computadora para videojuegos o edición de vídeo robusta, con los mejores y más potentes componentes — como unidades de almacenamiento sólido ultra-rápidas SSD , la mayor cantidad de RAM posible y la mejor tarjeta gráfica . También es posible que busques un computador Mac. O seas un creativo en busca de una estación gráfica. O alguien que necesita un PC de tamaño muy reducido.

Sea lo que sea que estés buscando, en esta lista de los mejores PCs de 2020 vas a encontrar el mejor computador para cada categoría.

Los mejores PCs de 2020

Uno de los mejores PC en estos momentos, el Dell XPS Tower está repleto de componentes de alto nivel. (Image credit: Dell)

Mejor PC: Dell XPS Tower

Una máquina potente y asequible

CPU: 9th generation Intel Core i3 – i9 | Gráficos: Intel HD – UHD Graphics | RAM: 8GB - 64GB | Almacenamiento: 1TB HDD – 2TB SSD + 2TB HDD

Asequible

Totalmente configurable

Las configuraciones más potentes pueden ser caras

El Dell XPS Tower ha ganado nuestro premio al mejor de los mejores PCs de 2020 por un hecho muy simple: tiene una gran potencia y funcionalidad sin que te cueste un riñón. La última línea XPS Tower viene con procesadores Intel Core de novena generación, gráficos avanzados listos para juegos y aplicaciones de realidad virtual, y es totalmente configurable — algo que lo blinda contra el paso del tiempo. Y además, tiene una buena selección de componentes para configurarlo, con lo que podrás ajustarlo totalmente a tu presupuesto. Y si eres fans de las carcasas de PC sin tonterías, el Dell XPS Tower tiene un diseño industrial sencillo que encaja en cualquier parte.

Análisis Dell XPS Tower (en inglés)

El Microsoft Surface Studio 2 está diseñado para artistas digitales y cualquier creador de contenido visual. (Image credit: Microsoft)

Mejor PC todo en uno: Microsoft Surface Studio 2

La mesa de dibujo más avanzada

CPU: Intel Core i7-7820HQ | Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1060 – 1070 | RAM: 16GB - 32GB | Almacenamiento: 1TB - 2TB SSD

Pantalla brillante

Almacenamiento SSDs en bus PCIe

Muy cara

The Surface Studio 2 isn’t going to compare well against most PCs, but that’s only because it was never designed to compete with them in the first place. This device is meant for the digital artist or other visually-focused content creators, and even with aging parts, it’s still the most robust digital drafting table on the market. It boasts a bright, vibrant display, and improved specs next to its predecessor. If you’re a digital artist or a content creator who’s visually-focused, this is the best computer for you.

Análisis Surface Studio 2 (en inglés)

Si no tienes mucho espacio libre en tu mesa, el Intel Hades Canyon NUC puede ser el PC ideal para ti. (Image credit: Intel)

Mejor mini PC: Intel Hades Canyon NUC

En serio, el tamaño no importa

CPU: Intel Core i7 | Gráficos: Radeon RX Vega M GL – GH | RAM: 4GB – 64GB | Almacenamiento: 128GB - 2TB SSD; hasta 2TB de almacenamiento secundario SSD

Muchos puertos

Fácil de expandir

Caro

Si buscas una excelente experiencia de PC de sobremesa pero no tienes mucho espacio en esa mesa, el Intel Hades Canyon NUC puede ser la computadora perfecta para ti. Este pequeño PC esencial tiene un Intel Core i7 de 8ª generación que es absurdamente rápido. Si añades más RAM y almacenamiento podrás jugar a los los mejores juegos de PC sin problemas. Obviamente, no puede competir con el Dell XPS Tower o cualquier torre gigante pero, si no tienes mucho espacio o quieres un PC minimalista, éste es el mejor mini PC que vas a encontrar.

Análisis Intel Hades Canyon NUC (en inglés)

The Alienware Aurora R8 has all the makings of a powerful gaming PC. (Image credit: Alienware)

El mejor PC para jugar Alienware Aurora R8

La iniciación en los PCs de alta gama para videojuegos

CPU: 9th-generation Intel Core i5 – i9 | Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1660 – RTX 2080 Ti | RAM: 8GB – 64GB | Almacenamiento: 1TB HDD – 2TB SSD + 2TB HDD

Gran potencia

Los componentes más avanzados

No es ideal para videojuegos en 4K

Aunque te saldrá muy caro si lo cargas de componentes al máximo, el Alienware Aurora R8 tiene todo lo que para jugar al más alto nivel, incluyendo procesadores Intel Core de 9ª generación y algunas de las mejores tarjetas gráficas Nvidia GTX y RTX graphics para videojuegos. Hay un nuevo modelo en el mercado — Alienware Aurora R9 — con un exterior rediseñado pero prácticamente con las mismas características técnicas. El R8 te costará unos $200 menos y ofrece una mejor relación potencia/precio, así que por eso te lo recomendamos. Si buscas un PC para jugar a 1440p, este PC te va a impresionar.

Análisis Alienware Aurora R8 (en inglés)

La velocidad del Corsair One Pro i180 te quitará el aliento y te impresionará lo suficiente para hagas el esfuerzo de comprarlo. (Image credit: Corsair)

El mejor PC para el salón de tu casa: Corsair One Pro i180

Una auténtica bestia

CPU: Intel Core i9-9920X | Gráficos: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RAM: 4x8GB DDR4-2666 | Almacenamiento: 960GB SSD + 2TB HDD

Un diseño fantástico

Silencioso

No todos los componentes se pueden actualizar fácilmente

Si su esbelto diseño y la marca no son suficientes para convencerte de que éste es el PC que necesitas para el salón de tu casa, entonces será la increíble potencia del Corsair One Pro i180 la hará que quemes la tarjeta de crédito. Este es uno de los PCs de sobremesa más poderosos que hemos tenido el placer de probar — aunque también es de los más caros. Esta bestia será capaz de comerse cualquier videojuego triple A o aplicación profesional de vídeo, sonido o imagen que le pongas por delante. Y además se puede actualizar de forma razonable, por lo que te durará varios años.

Análisis Corsair One Pro i180 (en inglés)

El Apple Mac mini es un Mac económico y diminuto que es más que suficiente para muchos. (Image credit: Apple)

El mejor Mac: Apple Mac mini (últimos de 2018)

El Mini ha vuelto

CPU: Intel Core i3 – i7 | Gráficos: Intel UHD Graphics 630 | RAM: 8GB – 64GB | Almacenamiento: 128GB – 2TB SSD

Increíblemente potente

Asequible

No se puede incrementar el almacenamiento interno

Es fácil pensar que las computadores Apple son demasiado caras pero tu cuenta bancaria estará a salvo si te compras un Mac mini. El Mac mini de finales de 2018 es un PC muy compacto que está cargado de componentes de alto nivel. El precio es mucho más aseguible que cualquier otro Mac en el mercado, lo que le hace ideal para cualquier fan de Apple que no tenga presupuesto para un iMac. Lo mejor es que, al contrario de muchos de los productos recientes de Apple, el Mac mini tiene componentes que se pueden cambiar. Por ejemplo, lo puedes cargar con 64GB de RAM.

Análisis Apple Mac mini (en inglés)

Del tamaño de un llavero USB algo grande, esto es un PC completo que se puede conectar a cualquier pantalla. (Image credit: Intel)

El mejor PC tamaño llavero: Intel Compute Stick

Un PC diminuto

CPU: Intel Atom – Intel Core m5 | Gráficos: : Intel HD Graphics – Intel HD Graphics 515 | RAM: 1GB – 4GB | Almacenamiento: 8GB-64GB eMMC

Amplia gama de CPUs para elegir

Un diseño portátil extremo

Refrigeración limitada

Almacenamiento y RAM limitadas

Hay personas que quieren tener un PC pero que también quieren que sea casi invisible. El Intel Core Compute Stick es las solución justa, un PC en un llavero con una salida HDMI que le permite conectarse a cualquier pantalla. El modelo base es tiene un modesto cerebro: el Intel Atom a 1.33GHz con Linux. Pero puedes configurarlo hasta un Intel Core m5. El Intel Core Compute Stick es la mejor opción si quieres un PC que sea literalmente de bolsillo para poder llevarte de casa al trabajo o a cualquier lugar que necesites.

Lenovo Yoga A940 está repleto de funciones impresionantes. (Image credit: Lenovo)

El PC más innovador: Lenovo Yoga A940

Un diseño meditado cargado de funcionalidad innovadora

CPU: 8th-generation Intel Core i7-8700 | Gráficos: AMD Radeon RX 560 4GB | RAM: 32GB | Almacenamiento: 1 TB 5400 RPM + 256 GB PCIe SSD | Pantalla: 27" 4K UHD (3840 x 2160) IPS Multi-touch 100% Adobe RGB

Buen precio

Buena funcionalidad

Componentes algo obsoletos

Si eres amante del diseño y no te enamoras del elegante y bien pensado Lenovo Yoga A940, no sabemos cómo tu corazón puede continuar latiendo. Este innovador PC todo-en-uno tiene una pantalla increíble de 27 pulgadas con resolución UHD 4K con un ángulo de orientación de 25 grados, soporte para lápiz sensible a la presión y una sistema de bisagra rotatoria que lo hace muy estable para trabajar. Está lleno de funcionalidad impresionante, como el Lenovo Precision Dial — un mecanismo para controlar el sistema operativo moviendo una dial que puedes poner a la izquierda o derecha de la pantalla según te convenga. Y, superando a las pantallas de Apple y el iMac Pro, ofrece el rango de color completo Adobe RGB. También tiene una luz LED en la parte inferior de la pantalla y hasta puede cargar tu celular de forma inalámbrica con una placa Qi.

Análisis Lenovo Yoga A940 (en inglés)

El iMac Pro está diseñado específicamente para profesionales creativos. (Image credit: Apple)

El mejor PC para creadores de contenido: iMac Pro

POtencia máxima

CPU: de 8 a 18-core Intel Xeon W | Gráficos: Radeon Pro Vega 56 - Radeon Pro Vega 64 | RAM: 32GB – 256GB DDR4 ECC | Almacenamiento: 1TB – 4TB PCIe 3.0 SSD | Pantalla: 27-inch 5K (5,120 x 2,880) Retina display (perfil de color P3)

El iMac más potente

Diseño excelente

Se mantiene frío

Muy caro, pero menos que el Mac Pro

No se puede actualizar

El Mac más potente jamás creado es el nuevo Mac Pro de 2019 — pero su precio es prohibitivo para muchos y necesita una pantalla aparte. El iMac Pro es la máquina ideal para la mayoría de los creativos. Aunque no tenga toda la funcionalidad del Lenovo Yoga A940, es muchísimo más potente. Un todo-en-uno diseñado específicamente para profesionales con una impresionante pantalla de 27 pulgadas con resolución 5K y un rango de color P3, gráficas Radeon Pro Vega, y memoria para que puedas manipular imágenes y escenas 3D de tamaño colosal. De nuevo, no es el Mac Pro pero no todos necesitamos la potencia de fuego de la Estrella de la Muerte.

Análisis iMac Pro (en inglés)

Raspberry Pi 4 Model B es un PC poderoso en un tamaño absurdamente pequeño para aficionados de la electrónica. (Image credit: Raspberry Pi)

El mejor PC en una placa: Raspberry Pi 4 Model B

Pequeñito pero matón

CPU: Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) | Gráficos: OpenGL ES 3.0 | RAM: 1GB, 2GB or 4GB LPDDR4-3200 SDRAM

Una CPU más poderosa para una experiencia más fluida

El modelo de 4GB de RAM casi puede sustituir a un PC de sobremesa

Se recalienta demasiado

Las placas Raspeberry Pi son tan absurdamente pequeñas que ni siquiera tienen su propio chasis ni falta que les hace. Estas máquinas han demostrado ser auténticos caballos de batalla para que los aficionados a la electrónica y la computación puedan hacer lo que quieran, desde proceso de textos a controlar un robot industrial a un emulador de video juegos retro con armario de arcade a tamaño real. La Raspberry Pi 4 Model B es más poderosa que nunca, casi tan potente como un PC completo.

Análisis Raspberry Pi 4 Model B (en inglés)

La especificaciones de sistema que hemos probado

Producto Dell XPS Tower Special Edition Microsoft Surface Studio 2 Intel Hades Canyon NUC Alienware Aurora R7 Corsair One i160 Apple Mac mini (Late 2018) Intel Compute Stick CPU Intel Core i7-8700 Intel Core i7-7820HQ Intel Core i7-8809G Intel Core i7-8700K Intel Core i9-9900K Intel Core i3-8100 Intel Atom x5-Z8500 Gráficos Nvidia GeForce GTX 1070 Nvidia GeForce GTX 1070 Radeon RX Vega M GH graphics Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Intel UHD Graphics 630 N/A RAM 16GB DDR4 32GB DDR4 16GB DDR4 32GB DDR4 32GB DDR4 8GB DDR4 2GB LPDDR3 Almacenamiento 256GB PCIe NVMe SSD, 1TB HDD (7,200 rpm) 1TB PCIe SSD 118GB Intel Optane SSD 800P Series (NVMe), 512GB Intel SSD 545s Series (M.2 SATA) 512GB M.2 PCIe NVMe SSD, 2TB HDD 480GB M.2 NVMe SSD, 2TB HDD 128GB PCIe SSD 32GB

Bill Thomas y Gabe Carey han contribuido a este artículo

Image Credits: TechRadar