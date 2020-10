El laptop más barato del mundo sólo cuesta $99

Por sólo $99.99 el Pinebook de Pine64 es el laptop más barato del mundo por un amplio margen. Y aunque no es un fórmula 1 en lo que al hardware se refiere, tiene un gran número de fans en todo el mundo por un motivo muy sencillo.

Pinebook laptop - $99.99

El Pinebook de Pine64 no puede ser más barato y además tiene un buen diseño. No tiene las mejores prestaciones del mundo, pero sí es el más barato y funciona de maravilla gracias a su sistema operativo Linux. Perfecto para estudiantes y hackers principiantes.Ver oferta

Aparte de un nuevo cambio en la pantalla, este laptop sigue siendo el mismo desde que Pine64 lo lanzó en 2017 — cuando lo analizamos en detalle. Esto fue lo que dijimos en su día: “Si estás buscando un laptop con Linux asequible, deja de buscar. Sí, necesitarás acostumbrarte al teclado y el touchpad es demasiado sensible pero para estudiantes, programadores principales e incluso niños, el Pinebook es una excelente opción que no puedes ignorar”.

El Pinebook es un laptop Linux — con Ubuntu para ser mas precisos — con el entorno graáfico MATE. No es muy potente, lógicamente, pero esa es la belleza de Linux: con 2GB de LPDDR3, almacenamiento de 16GB eMMC v5.0 y un procesador de cuatro núcleos AllWinner, puede que no sea más potente que un teléfono celular, pero corre de maravilla para lo que está diseñado. Programar, navegar, escribir documentos de texto en la nube y sencillamente trabajar. Y por menos de $100, qué más quieres.

Además tiene buenos toques: una pantalla LCD IPS Full HD de 11,6 pulgadas, una estética tipo MacBook Air del 2015, una tarjeta microSD donde le puedes enganchar todo el almacenamiento que necesites hasta 1TB, puerto de salida HDMI para conectar a TVs y proyectores, dos puertos USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, cámara VGA para tus sesiones de Zoom, teclado completo y touchpad. La batería es de 10.000mAh — pero con ese procesador tan modesto y Linux te durará días.

En definitiva, que si buscas un laptop capaz a un precio que se puede permitir casi cualquier persona, el Pinebook es sin duda tu máquina.

¿Has encontrado algo mejor? Si encuentras un producto similar a un mejor precio o un mejor producto al mismo precio, no dudes en enviarlo por Twitter a @TechRadarES y te nombraremos en el artículo.

We’re a little concerned by the 30-day warranty and the fact the customer has to cover the freight charges. Although this additional cost will, of course, be offset by the miniscule price tag.

Note, while Pine64 ships to most territories worldwide, international customers may be levied additional charges and fees by customs.