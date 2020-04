El lanzamiento del iPhone 9 podría ser inminente

Ya sabíamos queel mal llamado iPhone 9 — o quizás iPhone SE 2 — llegaría a principios de año, aunque el coronavirus parecía haber retrasado el lanzamiento del iPhone más barato de 2020. Sin embargo, todo parece apuntar a que su aparición es inminente.

Hay dos factores que indican que sería así.

El primero es el hecho de que una carcasa para el nuevo iPhone 9 están llegando ya mismo a las tiendas, 9to5Mac. Según un empleado anónimo de Best Buy, la funda Urban Armor para el "New iPhone 4.7", 2020" que podéis ver bajo estas líneas ha llegado a la tienda en la que trabaja.

Esto indicaría que el iPhone 9 estaría a la vuelta de la esquina.

El segundo factor nos viene como una supuesta filtración de Jon Prosser, un lector del tarot celular que tiene una reputación más o menos sólida. Según Prosser, Apple ha estado celebrando reuniones para decidir cuándo lanzar el iPhone 9.

Según él, ahora mismo la fecha de lanzamiento sería el día 15 de abril y el iPhone 9 empezaría a llegar a la tiendas una semana más tarde, el día 22 de abril.

iPhone 9 update 👀Per an internal meeting yesterday, Apple is now preparing for an April release.Tentative dates: - Announcement on April 15- Shipments on April 22Keep in mind: we’re in the middle of a pandemic, and things could change. Fingers crossed 🤞 pic.twitter.com/egz8UWXd9FMarch 31, 2020