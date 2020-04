El iPhone 12 podría ser el último teléfono con Lightning Port — si Europa lo permite

En enero de 2020, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución que instaba al gobierno europeo a establecer un puerto de carga común y obligatorio para todos los teléfonos celulares vendidos en Europa. Aunque no lo especificaban, el puerto utilizado por el 99% de las marcas es USB-C, así que esto significa que Apple debería eliminar su infame puerto Lightning. Sin embargo, un nuevo rumor dice que Apple no va a realizar el cambio todavía: supuestamente, el iPhone 12 no tendrá puerto USB-C.

El rumor viene en forma de tweet del reputado rumorólogo Jon Prosser, que ha acertado ya muchas cosas sobre los nuevos iPhones, incluyendo el iPhone SE. Según él, ‘no habrá USB-C en el iPhone 12’. Parece que Prosser está muy convencido de que esto será así, por lo que estamos condenados a un nuevo año con el anticuado puerto propietario de Apple.

No está claro dónde ha conseguido la información, si de una fuente dentro de Apple o de alguien en la cadena de producción, o quizás de un fabricante de carcasas o cables de alimentación, pero la convicción que Prosser muestra en su tweet parece indicar que lo podría haber confirmado por diferentes vías.

Sin embargo, la rebeldía de Apple no va a aguantar mucho más. El PE dio una fecha límite de julio de 2020 para que el Unión Europea establezca un puerto oficial que a buen seguro será USB-C. Con el verano y la crisis del Covid-19, esto significa que la normativa podría estar vigente a finales de otoño. Sabiendo cómo va la burocracia en Europa, parece difícil que la nueva ley salga antes que el nuevo iPhone 12.

Parece difícil que la EU pueda obligar a Apple a no comercializar su iPhone 12 con puerto Lightning este año. Pero lo que es seguro es que, a partir de 2021 no podrá haber ningún nuevo modelo de dispositivo electrónico que requiera cargar con un estándar que no sea USB-C.

Y si Europa dice no a un nuevo iPhone 13 con Lightning, Apple deberá cambiar a USB-C en todo el mundo. El mercado Europeo es una gallina de los huevos de oro para la compañía de Cupertino, que cobra precios más caros en que en Estados Unidos con unos márgenes totalmente desorbitados. Tampoco parece posible que Apple vaya a mantener dos iPhone, uno para Europa y otro para el resto del mundo, porque no tendría sentido dentro de su política de optimización de la producción y economías de escala: tener dos líneas de iPhone 13 sería una pesadilla logística para Apple que no merece la pena.

Así que, con total seguridad, Apple deberá cambiar al USB-C más rápido — o quitar los puertos totalmente.

No, el iPhone 12 no eliminará los puertos por completo

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.Apple will go portless before they go USB-C.April 18, 2020

Y aquí está la cuestión que abre Prosser al final de su tuit, diciendo que ’Apple eliminará los puertos antes de usar USB-C’. Algunos han interpretado esta frase como que el iPhone 12 no tendrá puertos — pero sabemos que no es así por los (supuestos, pero seguramente correctos) modelos CAD que muestran el diseño del iPhone 12.

Eliminar puertos significaría que el iPhone 12 o el iPhone 13 tendrían que usar audio, datos y carga sin cables. Hay conceptos de teléfonos Android así, pero son sólo eso, conceptos.

Por una parte sabemos que Apple ha perdido su reputación de innovación, adoptando nuevas tecnologías antes que nadie, desechando en un primer momento las pantallas flexibles o la tecnología de conectividad 5G. Parece difícil que Apple vaya a romper esa tendencia con el iPhone 13.

Pero por otra parte, Apple también tiene una reputación en la eliminación de puertos. Fue la primera compañía que eliminó todos los puertos antiguos de sus computadores, con el iMac, que adoptó el estándar USB arrastrando a toda la industria PC. También fueron los primeros en eliminar el minijack de audio de sus teléfonos — algo que el resto de fabricantes de celulares Android no tardaron mucho en emular.

El único otro argumento en contra de eliminar totalmente los puertos es que la carga sin cables todavía no está disponibles en todas partes como sí lo están los cargadores USB. Aunque sea un estándar universal, no hay placas de carga disponibles en bares, restaurantes, coches u otros lugares públicos. Si Apple elimina totalmente los puertos del iPhone 13 supondría que sus usuarios deberían siempre una superficie de carga inalámbrica a todas partes — algo que sería un auténtico incordio.

Así que lo más seguro es que el iPhone 12 tenga un puerto Lightning — como dice Prosser, que estaría exagerando con algo de hipérbole en su tuit — y que el iPhone 13 tenga un puerto USB-C. Más adelante, con más y más Android de todos los precios incorporando la carga sin cables, sería posible que viéramos un iPhone 14 o quizás un iPhone 15 sin ningún tipo de puerto.

Un notch reducido

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSXApril 20, 2020

El otro rumor que Prosser ha lanzado este lunes es sobre el tamaño del notch, el módulo de cámaras selfie y Face ID que Apple usa en el frontal de sus pantallas.

Como ya vimos en los modelos 3D que, supuestamente, han salido de las fábricas de iPhones en China, el diseño del iPhone 12 tiene un notch mucho más pequeño que el actual. Prosser confirma este dato. Según él, han conseguido reducir el módulo porque han movido el altavoz a la parte superior del módulo, justo la lado de la banda metálica del iPhone.

El iPhone 12 según los modelos 3D de Apple supuestamente oficiales (Image credit: Everything Apple Pro)

La pestaña de Face ID del iPhone ha sido objeto de las burlas de los usuarios de celulares Android, que tienen flagships sin cámaras frontales tan aparatosas — aunque por otra parte no tienen la capacidad de identificación facial 3D de Apple.

Sea como sea, recordad que todo esto son rumores pendientes de confirmación. Rumores que parecen bastante certeros, pero rumores.