El iPhone 12 podría retrasarse y no tener una función clave

La línea iPhone 12 ha sonado muy prometedora hasta ahora, pero acabamos de enterarnos de un par de nubarrones en el horizonte: la posible pérdida de una rumoreada función clave y un potencial retraso que podría ser de semanas.

Según Ross Young (CEO de Display Supply Chain Consultants y un reputado filtrado de noticias sobre todo lo que se refiere a pantalla) dice que ninguno de los iPhone 12 tendrá pantalla con refresco de 120Hz.

Su afirmación va totalmente en contra de un rumor que ha estado circulando durante mucho tiempo — el iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max would tendrían pantallas con refresco de 120Hz que igualarían al OnePlus 8 Pro o al Samsung Galaxy S20. Pero Young dice que nanai, que ninguna de sus fuentes han confirmado este rumor.

None of our contacts could corroborate iPhone 12 Pro models as 120Hz. They told us 2021. So, they are off our latest 120Hz list.. pic.twitter.com/uTQ7uinMUQJuly 1, 2020