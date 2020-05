Por qué el iPhone 12 de 5,4 pulgadas será el mejor iPhone de 2020

Según los supuestamente filtrados modelos 3D de Apple, éste es el nuevo iPhone 12 de 5,4 pulgadas. En apariencia no es muy diferente de los iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Pro Max. Pero cuando miras el tamaño total, el iPhone 12 va a representar un cambio notable después de años de aumento absurdo en los tamaños de los celulares. Este iPhone 12 será un oasis de sentido común en un océano de estupideces gigantes que no caben en el bolsillo de los pantalones a no ser que seas chandalero profesional.

Para que os hagáis una idea, el nuevo iPhone SE 2020 con pantalla de 4,7 pulgadas mide 138 x 67 milímetros. Pero — de ser ciertos los modelos 3D de Apple — el iPhone 12 de 5,4 pulgadas mediría sólo 131 x 64 milímetros. Otra comparativa: el iPhone X mide 143,6 x 70,9 milímetros. Parece una diferencia pequeña pero el área total del iPhone X es considerablemente más grande que el supuesto iPhone 12.

Los celulares actuales son incómodos

Si tenéis un iPhone 6, 7 y 8 en casa, agarradlo e imaginad que toda la superficie es pantalla excepto por una pequeña pantalla en la parte superior — como muestran las imágenes y el vídeo del diseñador 3D Jermaine Smit (alias Concept Creator) y el blog tecnológico holandés LetsGoDigital que ilustran este artículo.

El cambio de tendencia — un celular con una pantalla grande pero con un tamaño total compacto — es más que notable. Suficiente para que me plantee volver al mundo iPhone después de más de un año con el Xiaomi Mi Mix 3 que reemplazó mi iPhone 6. El Mix Mix 3 es un gran celular con un gran precio y grandes prestaciones, pero también un tamaño absurdamente grande que no permite manejarlo con una mano.

El iPhone SE 2020 o mi iPhone 6 — aún siendo notablemente más grande que el iPhone 5, quizás el tamaño total perfecto para un celular compacto — es un teléfono sorprendentemente pequeño al lado del Mi Mix 3 o cualquiera de los flagship Android o el propio iPhone 11.

Pero tanto el iPhone SE 2020 como el iPhone 6, 7 y 8 son celulares que tienen una pantalla excesivamente pequeña para trabajar, leer, ver películas o jugar. Y ni siquiera se aproxima a la proporción ideal de 16:9.

(Image credit: LetsGoDigital/Concept Creator)

El principio del dedo pulgar de Steve Jobs

El iPhone 12 cambiaría todo esto, manteniendo el tamaño compacto, totalmente manejable con una mano pero ofreciendo una pantalla con un tamaño grande y una proporción ideal. A excepción del infame notch, que seguiría estando en la parte superior y unos marcos demasiado gruesos, el iPhone 12 sería el celular perfecto. Mi esperanza es que el iPhone 12 se aproxime más a los marcos de los últimos modelos de Samsung y otros fabricantes Android y así el tamaño total sea aún menor que el rumor, pero esto parece improbable.

Pero da igual, incluso con esos márgenes, será una “casi-vuelta” a los orígenes y los principios que Steve Jobs y Jony Ive establecieron con el iPhone 4 y el iPhone 5. La idea de que un teléfono debe poder manejarse cómodamente con una sola mano. Es un principio ergonómico básico: para poder usar un celular con una mano — y ésta era según Jobs y Ive la única manera lógica de usar un celular por la calle, en el coche o en transporte público — el dedo pulgar de la mano que lo sujeta debe llegar con relativa facilidad a toda la pantalla. O casi.

Desgraciadamente, los fabricantes coreanos y chinos vencieron esa guerra, lanzándose en una carrera sin sentido por hacer todo más y más grande sin tener en cuenta la ergonomía ni la experiencia de usuario — y de esos polvos vienen ahora los lodos de querer hacer celulares plegables.

(Image credit: LetsGoDigital/Concept Creator)

El mejor iPhone de la historia

Y ahí la culpa la tenemos nosotros, los consumidores, que al parecer siempre vamos poseídos por esa falsa idea de que ”más es mejor” cuando, en muchas ocasiones, no es cierto que sea así.

Sí, una TV más grande es mejor que una pequeña — si tienes dónde ponerla. Y un coche más grande es también mejor que uno pequeño — a no ser que no tengas familia numerosa ni tengas que transportar cosas. Y sí, es verdad que las pantallas más grandes muestran las imágenes de Instagram o los vídeos de TikTok a un tamaño más cómodo para los ojos — pero no cuando se sacrifica la portabilidad y la ergonomía con celulares que apenas caben en nuestros bolsillos y debemos usar las dos manos para poder manejarlas, es que algo se está haciendo mal. Eso no es buen diseño.

Si el iPhone 12 de 5,4 pulgadas es realmente así, será el celular ideal que combine una pantalla grande con un diseño compacto y cómodo. Y sin duda, será el mejor iPhone de toda la historia.