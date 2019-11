El iOS 13.2.2 destruye la vida de batería del iPhone e iPad

Parece que los serios problemas de control de calidad de Apple siguen existiendo en sus sistemas operativos y hardware. El último problema serio de iOS 13 es la mala gestión de la multitarea, algo que ha sido solucionado en el parche 13.2.2 pero que ha traído un nuevo problema todavía más grave: la destrucción de la vida de tu batería en tiempo record.

El error no es nuevo: apareció por primera vez en iOS 13.1.2 para ser eliminado en la siguiente actualización. Pero parece que ahora está de vuelta con iOS 13.2.2 — lo que por una parte me alegra porque creía que yo era el único que estaba teniendo problemas de batería por culpa de mi viejo iPad Pro.

La realidad es que mucha más gente está experimentando este problema, como se puede ver en Twitter:

Update iOS 13.2.2: The worst battery life ever had on iPhone 🤮. Drains battery by itself without even using it🤦🏻‍♂️. It seems like when they fix a bug, arrives another one😂How is battery life on your one?November 9, 2019