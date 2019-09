El Huawei Mate 30 no tendrá ni aplicaciones ni tienda de Google

Huawei ha anunciado hoy el Mate y el Mate 30 Pro en un evento en Munich, Alemania, donde el CEO de la compañía Richard Yu ha confirmado que no tendrá ningún servicio de Google de serie. Al final, el gobierno americano ha ganado la partida — a no ser que el usuario final se busque las habichuelas.

El teléfono no aparecerá en los Estados Unidos, como era de esperar, pero sí podría salir en Reino Unido y otros países europeos aunque los rumores hasta hoy habían dicho que no saldría ni en las islas británicas ni en Francia, Italia, Alemania y otros países. Yu confirmó que el Huawei Mate 30 llegará a Europa en una rueda de prensa para unos pocos medios incluyendo Techradar — aunque no hay lista definitiva todavía.

Pero independientemente de dónde se venda el teléfono, Yu también confirmó que no llevará ni YouTube, ni Google Maps, ni Google Chrome, ni la tienda de aplicaciones Google Play Store.

Según Yu, tampoco podrás instalar la Google Play Store en el teléfono de forma indirecta, bajándote el paquete APK de un servidor de terceros. Eso significa que para poder descargar aplicaciones tendrás que utilizar la Huawei App Store — que por supuesto no tendrá aplicaciones americanas por el bloqueo de las autoridades federales de los Estados Unidos. Vamos, que el teléfono está destinado a fracasar fuera de China y otros países asiáticos a pesar de que puede tener la mejor cámara de fotografía y vídeo de todos los teléfonos móviles actuales, incluyendo el P30 Pro y el iPhone 11 Pro.

¿Se pueden cargar las apps de otro modo?

Sin embargo, algunas de las aplicaciones de Google se podrán descargar de forma individual desde cualquier repositorio de paquetes APK como APKmirror.com. También podrás hacer lo mismo para descargar cualquier aplicación, incluyendo Facebook o Instagram. Aunque Huawei no lo haya confirmado, esto significaría que te podrías descargar Aptoide, la tienda independiente radicada en Europa. Pero esto no es la manera oficial de hacerlo.

Eso significa que cualquier usuario medianamente avispado podrá comprarse el Mate 30 Pro para disfrutar de sus excelentes cámaras y el resto de sus características técnicas, que son muchas y muy buenas según lo que hemos podido ver, empezando por una pantalla sin bordes laterales fantástica.

Durante la rueda de prensa Yu dijo que les han forzado desde el gobierno americano: “Nos han forzado a hacer esto. Tenemos una buena relación con Google, pero el gobierno de los EEUU nos ha forzado y no nos ha dejado otra opción”.

Yu apuntó que está seguro que la ausencia de aplicaciones Google en el teléfono [e imagino que la inseguridad que eso provoca a los consumidores de a pie] las ventas van a sufrir en Europa, aunque en China esperan vender lo mismo porque, hasta ahora, Huawei ha utilizado el mismo sistema abierto Android y aplicaciones Chinas en vez de las de Google o Facebook.