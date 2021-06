El gran secreto del Huawei HarmonyOS

HarmonyOS on the Huawei MatePad Pro 12.6

Pude ver una demostración en vivo del nuevo sistema operativo HarmonyOS de Huawei en su evento de lanzamiento el 2 de junio. Allí mostraron HarmonyOS funcionando en una tableta, en un reloj inteligente, en unos auriculares y mucho más. Y fue después de esa demostración cuando por fin me di cuenta de lo que Huawei quería hacer con su sistema operativo: no es hacer un clon de Android para burlar el bloqueo, es muchísimo más. Huawei quiere ser Apple.

Una de las demostraciones mostraba un vídeo de YouTube en un laptop, que se ponía en pausa cuando el smartphone conectado recibía una llamada y luego mandaba el audio a unos auriculares emparejados a través del smartwatch. Otra demostración demostraba a alguien haciendo una foto en la cercana estación de St. Pancras, y la foto apareciendo instantáneamente en el PC cercano para editarla.

Pero mi demo favorita fue el de un teléfono emparejado con una cámara para deportistas que graba imágenes en 4K mientras recoge la frecuencia cardíaca del smartwatch de su dueño, algo que será muy útil para este tipo de aventureros pero que además mostraba el nivel de integración tan perfecto que Huawei consigue con HarmonyOS.

HarmonyOS on the Huawei Watch 3 (Image credit: Future)

Hasta este momento yo no había entendido del todo HarmonyOS. No me parecía que Huawei tuviera mucho que ganar con la creación de un rival de Android. Y además no resolvía el único problema importante de los teléfonos de la marca: desde el bloqueo del gobierno americano, los teléfonos de la compañía no pueden utilizar las aplicaciones de Google, incluyendo la Play Store y la enorme biblioteca a la que da acceso.

Pero ahora creo que lo entiendo: el objetivo de Huawei no es crear un Android sino crear un iOS/iPadOS/watchOS/macOS/tvOS todo en uno. Quieren construir un ecosistema como el de Apple y que te compres todos los productos integrados en HarmonyOS.

HarmonyOS no es una copia de Android

Puede que Harmony comenzara como una copia de Android, pero en algún momento eso cambio. O quizás fuera el plan desde el principio. El caso es que Huawei ha creado un sistema operativo que funciona en todos sus aparatos. Tu teléfono ejecutará el mismo software, y por tanto tendrá las mismas aplicaciones y sistemas que tu reloj, tu tableta o tus auriculares. HarmonyOS permite que todos tus gadgets funcionen de forma sincronizada — de ahí el nombre "armonía".

Los dispositivos HarmonyOS funcionan todos con el mismo sistema operativo, con lo que debería ser más fácil para los desarrolladores diseñar aplicaciones que funcionen en conjunto entre dispositivos. Obviamente, esto es comparable al ecosistema de dispositivos de Apple, aunque parece aún más avanzado e integrado.

Por ejemplo, la demostración que he descrito de un teléfono inteligente que extrae vídeo de una "action camera" y lo fusiona con estadísticas de un reloj inteligente en un vídeo 4K parece algo que a los dispositivos Apple les costaría hacer. En HarmonyOS funcionó perfectamente.

The Huawei Mate 40 Pro ran Android with EMUI (Image credit: Future)

Huawei es una de las muchas empresas que tienen una estrategia de 1+X+N. El "1" es tu smartphone que controla "X" número de productos cercanos como smartwatches y auriculares (en el caso de Huawei son ocho dispositivos). La "N" representa un amplio ecosistema de otros productos inteligentes como impresoras, consolas de juegos o controladores.

Esto significa que tu smartphone es el centro de una gran red de dispositivos conectados.

Después de haber utilizado teléfonos Android conectados a relojes con Wear OS, Google Chromecast y otros — que a menudo tienen problemas de conexión que hacen que su uso sea frustrante — realmente puedo apreciar la forma de conectividad sin fisuras que ofrece HarmonyOS.

Eso sí, tendrás que usar todos sus productos: un Huawei Watch 3 en tu muñeca, el Mate 40 Pro en tu bolsillo, el MatePad Pro 12.6 en tu mochila, el televisor Vision 4K en la pared, el MateBook X Pro en tu escritorio y los FreeBuds 4 en tu orejas. Suma y sigue.

Armonía en tus gadgets, caos en tu cuenta bancaria

HarmonyOS se vuelve realmente útil cuando tienes muchos aparatos. Es decir: sólo lo aprovecharás al máximo cuando hayas gastado mucho dinero en tecnología de Huawei. Igual que con Apple.

Huawei Matebook X Pro 2021 (Image credit: Future)

Pero hay que tener en cuenta que, como Apple, es una empresa con precios elevados. Al final, HarmonyOS sólo es accesible si tienes mucho dinero.

Así que yo, maravillado por las demostraciones, pensaba "vaya, esto es genial" y, a la vez, que este tipo de tecnología estará siempre fuera del alcance de gente como yo.

Nunca tendré una casa inteligente (y no me importa). Mi televisor nunca "hablará" con mi ordenador. Pero al final, la tecnología no es para todo el mundo. Muchas empresas prosperan sacando aparatos muy caros que pocos pueden permitirse y otros tenemos que conformarnos con herramientas más baratas.

Y además, el problema de HarmonyOS sigue siendo que es una isla sin software de Google. Y eso es un problema que Apple no tiene.

Pero HarmonyOS es sin duda un sistema genial y llamativo, con un montón de usos si se invierte dinero en él. Pero el coste de entrada lo hace inalcanzable para muchos, incluido yo mismo.