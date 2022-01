El gaming PC ha muerto a manos de la Nvidia RTX 3050

La Nvidia GeForce RTX 3050 ha salido hoy al mercado y, por si no te has dado cuenta todavía, ya está agotada en todas partes. Al igual que ha pasado con todas las demás tarjetas gráficas de Nvidia el año pasado, aparecerá de nuevo en otros lugares a un precio mucho más alto porque así es ahora el mundo gaming.

Es una verdadera lástima. En mi análisis me pareció un gran salto en el rendimiento con respecto a la GTX 1650. Por primera vez, una tarjeta xx50 ofrecía trazado de rayos. Pero — incluso con su precio de venta al público de 249 dólares en Estados Unidos — es casi el doble de cara que su homóloga de la generación anterior. Una vez que se empiezan a tener en cuenta el aumento de precio por la escasez de existencias, podríamos llegar a los 400 dólares por las tarjetas de última generación que se suponen son las más asequibles del mercado.

En el pasado, el precio de la tarjeta se habría situado entre 100 y 120 dólares y habría sido objeto de cientos de posts en Reddit en los que los gamers de PC evangelizarían al personal para que se montaran un gaming PC barato en lugar de comprar una PS5. Esto siempre ha sido un incordio, pero ahora lo voy a echar de menos.

(Image credit: (stock.adobe.com © ohishiftl))

Ensamblar un gaming PC ya no es divertido

En el pasado, la gente siempre me pedía consejo para montar un gaming PC barato, normalmente su primer equipo. A mí me encanta hacerlo y tratar de montar un PC para juegos que les sirva para jugar a lo que quieran sin tener arruinarse.

Sin embargo, últimamente he dejado de intentarlo. Recientemente he montado lo que normalmente debería haber sido un gaming PC de entre 500 y 550 dólares. Lo equipé con un Intel Core i3-10100F, un Cooler Master Hyper T2, una placa B560, 8 GB de RAM, un SSD de 128 GB, una caja barata, una fuente de alimentación 400W 80+ Gold y una Nvidia GeForce GTX 1650. Pero ahora, en enero de 2022, eso pasaría a costar 800 dólares. Con suerte.

Si se trata de pagar eso, no puedo hacer otra cosa que recomendar que te compres una PS5 o Xbox Series X por la mitad de dinero. Especialmente cuando los juegos más populares son cada vez más difíciles de usar en una GPU relativamente débil como la GTX 1650.

A no ser que te conformes con juegos indie y e-sports — para ser justos, mucha gente lo hace — un PC para juegos de 500-600 dólares no es una opción ahora mismo. Es una pena que los gaming PC más caros sean mejores que nunca, mientras que la mayoría de la gente lucha por conseguir algo que se pueda permitir.

(Image credit: Nvidia)

El auge de los juegos por streaming

Los servicios de streaming de juegos como Google Stadia y GeForce Now de Nvidia comenzaron a salir al mercado a finales de 2019 y principios de 2020, justo antes de que la pandemia confinara a todo el mundo. Allí, millones jugarían más juegos de PC que nunca. Yo, antes del lanzamiento de las últimas tarjetas gráficas, no me tomé en serio estos servicios. ¿Para qué pagar una cuota mensual para alquilar hardware que ni siquiera puedes tocar?



Pero ahora estoy empezando a comprenderlo. Especialmente ahora que GeForce Now básicamente te está dando acceso a un PC remoto con una GeForce RTX 3080. Siempre y cuando tu conexión a internet sea lo suficientemente rápida, obviamente es una buena manera de jugar a juegos de gama alta fuera del alcance de tu PC.



En el caso de GeForce Now, el coste es de 99 dólares cada 6 meses por una suscripción RTX 3080. Eso parece caro hasta que ves que la RTX 3080 todavía cuesta 1.600 dólares en StockX, y ese es sólo uno de los componentes del PC. Así, el precio de los 99 dólares cada seis meses comienza a ser más atractivo, aunque se añada a la invasión de suscripciones que sufrimos estos días.



Incluso si nos fijamos en la RTX 3050 por su teórico precio oficial de 249 dólares, eso sigue siendo más caro que un año de GeForce Now con un RTX 3080. Literalmente me duele decir esto pero, si no tienes dinero en efectivo para un sistema de 1.000 dólares, creo que es mejor que pilles una internet muy rápida y una suscripción a GeForce Now.

(Image credit: Future)

¿Cuándo acabará?

Con todo el dinero que AMD y Nvidia están ganando, no sólo con la venta de tarjetas gráficas, sino con suscripciones para Nvidia y ventas de consolas para AMD, es fácil ser pesimista sobre el futuro de los gaming PC económicos.



Vimos aumentar los precios de las tarjetas gráficas en general con el lanzamiento de Nvidia Turing en 2018 y no han bajado desde entonces. Incluso AMD, la compañía que solía ser la defensora del hardware económico para juegos, casi ha abandonado ese segmento del mercado para PC, tanto con sus CPU como con sus GPU.



Ahora que ambas compañías han visto que sus productos se van a vender independientemente del precio, es difícil creer que veamos caer los precios en el futuro. Incluso si se resuelva el problema del suministro.



Obviamente, esto es sólo especulación personal. Ojalá la predicción sea errónea. Sé que no me metí en juegos de PC con un PC de 1.000 o 1.500 dólares. Probablemente nunca lo hubiera hecho si esa fuera la barrera de entrada.



Quizás es la nostalgia, pero parece que los precios inflados de las tarjetas van hacer que se pierda toda una generación de gamers de PC. Al menos del tipo que les gustaría construir su propio PC DIY. Y esto apesta.