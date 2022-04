El trailer de Breath of the Wild 2 podría ser de una Nintendo Switch 2

Las recientes imágenes de juego de Breath of the Wild 2 son impresionantes pero quizás lo sean porque en realidad no están usando una Nintendo Switch sino la Nintendo Switch 2.



Es lo que opinan los expertos en tecnología de Digital Foundry (opens in new tab) (vía GamesRadar (opens in new tab)). Breath of the Wild 2 Incluye una serie de características gráficas que probablemente son imposibles para el hardware de la Nintendo Switch.



El último tráiler de la secuela de Breath of the Wild tiene definitivamente una calidad de imagen más alta de la que estamos acostumbrados a ver en la Switch, con nubes volumétricas que son enormemente costosas a nivel de proceso gráfico, lejos de la capacidad del actual dispositivo de Nintendo.

"Este tráiler fue interesante porque la calidad de imagen parecía bastante buena", dice el escritor senior de Digital Foundry, John Linneman. "Me sorprendió un poco lo nítido y claro que se ve, en comparación con el original en general".



"Estoy de acuerdo", responde el editor de tecnología de Digital Foundry, Richard Leadbitter. "El salto en la calidad de imagen en comparación con el primer título es significativo".



Las imágenes de BOTW 2 se han capturado en 1080p, más que resolución de 900p del original.



Leadbitter piensa que la resolución más alta podría ser factible con el hardware nativo gracias al escalado de resolución dinámica. Pero el productor de vídeo de Digital Foundry, Alex Battaglia, parece convencido de que Breath of the Wild 2 no está tomado de de una Switch original.



"Sinceramente, no creo que [esté ejecutándose en la Switch actual]", dijo Battaglia. "Hemos visto nubes volumétricas muy raramente en Switch, y éstas no se descomponen así. Los cortes de cámara también tienen un antialiasing perfecto, lo que es incluso raro para un juego de Xbox Series X o PlayStation 5. Podría ser la próxima Switch".



Cuando Battaglia dice que el tráiler puede haberse renderizado a una resolución más alta, Linneman señala con razón que Nintendo rara vez lo hace. “La cosa es que nunca hacen eso, Alex. No creo que realmente aumenten la resolución real en sus trailers", dice Linneman. Nintendo suele demostrar sus juegos en forma nativa, en el hardware original, mientras que otras empresas — como Sony y Microsoft — a menudo muestran juegos corriendo en PCs de gama alta.



¿Podría Breath of the Wild 2 ser un título intergeneracional? "En general, creo que, dado lo retrasado que va, esto va a ser el equivalente a lo que vimos con Breath of the Wild: se lanzará en el hardware viejo y en el nuevo. Y aquí vemos los beneficios de la Switch Pro, Switch 2, Switch EX, o lo que sea", dice Battaglia.

¿Veremos la Nintendo Switch 2 en 2023?

(Image credit: Nintendo)

Llevamos tiempo Nintendo pendientes de la presentación de un nuevo hardware de Nintendo. Muchos especulaban que la Nintendo Switch Pro saldría a la venta antes de 2022. Sin embargo, Nintendo optó por lanzar la Switch OLED que, aunque es superior en casi todos los aspectos al modelo original, no incluye ninguna mejora en la velocidad y complejidad de proceso gráfico.

Una Nintendo Switch 2 será ciertamente bienvenida para aquellos que juegan con su Switch conectada a su televisor, ya que la Nintendo Switch solo puede emitir a 1080p y no es capaz de alcanzar la resolución 4K. No se puede negar que algunos títulos también podrían beneficiarse de potencia gráfica adicional para ayudar a mejorar el rendimiento y ofrecer una mejor calidad de imagen cuando se juegan en el televisor.

Sin embargo, Nintendo se ha mostrado muy reacia a la hora de lanzar la sucesora, llegando a decir que Nintendo Switch se encuentra en la mitad de su ciclo de vida. Sin embargo, estrenar Breath of the Wild 2 como título de lanzamiento para cualquier nuevo hardware tendría sentido, sobre todo si la Nintendo Switch 2 muestra una clara mejora con respecto a los modelos anteriores.