El Galaxy S8 y Note 8 tendrán Android 10, dice el soporte técnico de Samsung

El servicio de atención al cliente de Samsung continúa afirmando que el Galaxy S8 y Note 8 serán actualizados a Android 10 contradiciendo el anuncio oficial de la compañía. Otra vez. Así que quizás, sólo quizás, Samsung ha cambiado de opinión.

Parece improbable, pero revisemos los hechos hasta ahora.

En septiembre de 2019 Samsung anunció su decisión de no actualizar el Galaxy S8 y el Note 8 a Android 10 aunque fueran sus celulares estandarte del 2017. Esta vergonzosa decisión no fue nada nuevo — la compañía coreana siempre ha tenido como política la actualización de las dos últimas generaciones de la serie S y Note de Galaxy. En este caso, sólo el Galaxy S9/Note 9 y S10/Note 10 recibirían la actualización a Android Pie.

Aún así, fue algo sorprendente saber que Samsung sí actualizaría el Galaxy A7 a Android 10, un teléfono con mucha menos potencia que el S8 y que también apareció el mismo año: 2017.

Esto puso de manifiesto lo que ya sabíamos: la decisión de no soportar los celulares de las gamas más altas de 2017 es puramente de marketing, no una decisión técnica. Simplemente, si quieres un celular Galaxy S o Note con el último sistema de Google, tienes que quemar la tarjeta de crédito y actualizar cada dos años. Y punto pelota. Si no te gusta, te piras.

Es una decisión que contrasta notablemente con el gran rival de Samsung: Apple lanzó el año pasado el iOS 13 para todos los iPhone hasta el iPhone 6s y el humilde iPhone SE, que salieron en 2015 y 2016 respectivamente.

(Image credit: Samsung)

Pero me voy por las ramas. Independientemente de que esta decisión vergonzosa y sinvergüenza sea un descarado caso de obsolescencia programada, en noviembre de 2019 los usuarios de S8 y Note 8 experimentaron un destello de esperanza: el servicio al cliente de Samsung le dijo a un “enfadado dueño de un Galaxy S8” que su celular tendría la actualización a Android 10 después de todo.

Obviamente esto podría haber sido un error en la Matrix — un solitario y avergonzado operario de un centro de llamadas contándole una milonga a un usuario para que le deje en paz.

Pero hoy hemos leído en SamMobile que hay nuevos mensajes en la misma línea desde el centro de atención al consumidor de Samsung, cuyos representantes siguen repitiendo la misma cosa: el Galaxy S8 y el Note 8 tendrán Android 10 en 2020. Aquí hay una captura de un intercambio por chat:

El Galaxy S8 y el Galaxy Note 8 podrían recibir Android 10, según el soporte técnico de Samsung (Image credit: SamMobile)

Por puesto, esto podría ser otro error de uno de los operarios del servicio de soporte de Samsung pero quizás haya habido un cambio. ¿Puede ser esto cierto? ¿Será verdad que el Samsung Galaxy S8 y el Note 8 están en la lista ”para recibir la actualización a Android 10”? ¿Y realmente es posible que esto pase en algún momento “durante este año 2020”, como dice la respuesta sobre estas líneas?

Esperamos que sí. Si no es así, Samsung, vas a estar jodiendo a un montón de usuarios leales. Tú sabrás.