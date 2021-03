El final de Godzilla vs Kong explicado: ¿quién gana realmente el combate?

¡Spoilers de Godzilla vs Konga continuación!

Godzilla vs Kong ya se ha estrenado en HBO Max. La última película del MonsterVerse es una aventura divertida aunque no está exenta de problemas. En lo que respecta a superproducciones, sin embargo, es una de las más agradables que hemos visto en 2021.

Pero a medida que el polvo se asienta después del épico combate, hay algunas preguntas abiertas después de las escenas finales.

Tened en cuenta que hay importantes spoilers de la película más abajo. Si aún no has visto Godzilla vs Kong en su totalidad, deja esta página y vuelve cuando lo hayas hecho.

Godzilla vs Kong: ¿quién ganó realmente?

Ésta es la gran pregunta para empezar.

El director Adam Wingard anunció antes del estreno que sólo habría un ganador de la pelea. "Es decisiva", dijo. "No tendrás que debatirlo más. Ve la película. Ése es Godzilla, ése es King Kong. Se golpean el uno al otro, y uno gana, y eso es todo".

Godzilla y Kong sólo se enfrentan dos veces en pantalla, lo cual es un poco decepcionante para un film que se anuncia como el enfrentamiento definitivo. Pero sea somo sea, sólo hay un claro ganador.

Godzilla.

El monstruo marino prehistórico gana las dos peleas. En la primera, Godzilla casi ahoga a Kong. De no ser por el lanzamiento de cargas de profundidad de la marina estadounidense, lo habría conseguido. Kong regresa a su barco y está claro que no está en condiciones de seguir luchando. La marina estadounidense incluso tiene que apagar sus motores, luces y armas para hacer creer a Godzilla que ha ganado — para que no vuelva y acabe definitivamente con Kong.

En el segundo combate, Godzilla vuelve a vencer a Kong. Este combate está más igualado gracias a la inteligencia de Kong y su hacha de Hollow Earth, pero Godzilla destroza a Kong con sus afiladas garras y le pisa el pecho para acabar con él.

De nuevo, los humanos salvan a Kong: la Dra. Lind utiliza una de las naves H.E.A.V. de Apex Cybernetics para reanimar su corazón.

Al final, Kong vuelve de entre los muertos para ayudar a Godzilla a derrotar a un titán hecho por el hombre (más sobre esto un poco más abajo).

Al final de la película, se crea un respeto a regañadientes entre ambos. Pero es evidente que Godzilla es el monstruo supremo en el MonsterVerse, independientemente de lo que diga Kong y sus fans.

Godzilla vs Kong: ¿cómo acaba la película?

La película de Adam Wingard se presenta como un enfrentamiento titánico entre la pareja titular pero al final no es así. No son los únicos monstruos del film gracias a humanos que no han aprendido la lección que da Godzilla, Kong: Skull Island o Godzilla: King of the Monsters.

Estos humanos crean una versión robótica de Godzilla usando uno de los cráneos de King Ghidorah, cibernética y energía Hollow Earth. El gran villano de la película es Mechagodzilla y su creador, Apex Cybernetics.

Apex Cybernetics crea a Mechagodzilla para que la humanidad tenga una forma de combatir a Godzilla si alguna vez se vuelve contra ellos. Es una excusa estúpida porque Godzilla nos deja en paz desde el final de El Rey de los Monstruos, pero siempre hay alguien que busca sacar provecho del miedo.

Mechagodzilla necesita una fuente de energía mayor de la que pueden producir los humanos así que Apex roba un poco de energía de la Hollow Earth para alimentar a su creación.

Como es habitual, el plan sale muy mal. Mechagodzilla se convierte en un titán con consciencia de sí mismo gracias a la combinación de la fuente de energía y la conciencia persistente de King Ghidorah en su cráneo. Así, lo primero que hace es arrasar con toda la base de Apex Cybernetics en Hong Kong.

Godzilla, después de derrotar a Kong por segunda vez, se encuentra finalmente con su rival. Impulsado por la energía de Hollow Earth y la rabia de King Ghidorah, Mechagodzilla se impone inmediatamente.

Godzilla no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a su arsenal de armas, a las oleadas de energía de la Tierra Hueca y a su caparazón metálico, por lo que no es de extrañar que Mechagodzilla venza a Godzilla — hasta que Kong ayuda a acabar con el engendro mecánico.