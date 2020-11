Los MacBook con chip Apple M1 podrían tener problemas

Como siempre pasa en el mundo de la tecnología, no todo es perfecto. Aunque los análisis de la prensa especializada — incluyendo el nuestro — probadores, desarrolladores y expertos apuntan a que el Apple M1 es poco menos que la segunda venida de Jesucristo, varios usuarios están denunciando fallos de compatibilidad y vida de batería en Twitter.

En concreto, hay personas que dicen que ello tienen problemas de compatibilidad con aplicaciones Intel, que al parecer no funcionan bien con la emulación Rosetta. Otras apuntan a una vida de batería muy limitada que no tiene nada que ver con lo que dice Apple ni nuestras propias pruebas.

Las denuncias en cuestión nos sorprenden porque nosotros no encontramos ningún problema durante nuestras pruebas con los nuevos MacBooks Air M1 y MacBook Pro M1.

Sabemos que Apple suele presumir mucho en sus lanzamientos pero sus proclamas suelen desinflarse cuando los productos llegan a las manos de los consumidores. Esta vez, sin embargo, quedamos gratamente sorprendidos con los nuevos MacBook Pro M1, MacBook Air M1 y Mac Mini M1 porque realmente presentan mejoras extraordinarias con respecto a la generación anterior. De hecho, hemos nombrado al MacBook Air M1 como el mejor laptop de 2020.

Aún así, no vamos a dudar de estos problemas. Uno viene de Patrick Moorhead (@patrickmoorehead) — un analista de tecnología de renombre internacional — que tiene problemas de compatibilidad con Edge.

Updated BigSur. Installed my preferred browser, Microsoft Edge. Successful. Edge crashed within 5 minutes. No idea what these error codes mean, do you? Entering my password to reboot. Interesting. Restarting. No fan noise yet. #MacbookProM1 pic.twitter.com/C92mO4ntNpNovember 20, 2020