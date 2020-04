DualSense: éste es el nuevo controlador de la PS5

Por fin, aquí tenéis el nuevo controlador de la Sony PS5 — el DualSense Controller, con un diseño que parece inspirado en un soldado de asalto imperial de Star Wars o la cabeza de un robot en un anime de ciencia ficción.

Pero lo importante es que la compañía nipona afirma que el nuevo mando inalámbrico viene cargadito hasta las manillas de nuevas funciones que en teoría le harán mucho mejor controlador que el clásico DualShock.

Según Sony, está diseñado para hacer que te sientas más inmerso en la experiencia del juego. En su nota de prensa, insisten en que ése es el principal objetivo de la PS5, la inmersión total, y citan el ejemplo de su nueva tecnología de audio Tempest 3D, que dicen es tan sofisticada que puede modelar el sonido de cada gota de lluvia en una tormenta.

La compañía afirma que han “pasado por un gran número de conceptos y cientos de prototipos en los últimos años antes de llegar al diseño final” que podéis ver en este artículo. Su objetivo era que el controlador sea tan intuitivo y natural que “se te olvide que lo tienes en las manos” mientras juegas. Vale Sony. Esto se lo dirás a todos — habrá que ver si habéis tenido éxito cuando lo probemos. Pero por lo menos pinta bien sobre el papel. Veamos.

Los gatillos del controlador PS5 DualSense

Los gatillos del Sony PS5 DualSense Controller (Image credit: Sony)

DualSense tiene gatillos adaptables en los botones L2 y R2, que ofrecen resistencia de forma dinámica según lo que estás haciendo en el juego.

Los gatillos utilizan motores mecánicos para simular el efecto físico de varias acciones en el mundo real. Por ejemplo, si estás tensando un arco para disparar, el botón ofrecerá cada vez más resistencia a medida que lo haces. Disparar un arma también dará una sensación diferente, como si estuvieras apretando un gatillo real hasta que salte el percutor.

Según Sony, este nuevo diseño representó un gran reto porque los diseñadores y los ingenieros han tenido que encontrar la forma de meter los motores eléctricos — llamados actuadores — sin incrementar el tamaño y el peso del controlador.

Micrófono integrado en el PS5 DualSense

Otro elemento interesante es la integración de un micrófono para que puedas hablar con tus amigos y otros jugadores online. De hecho, no es sólo un micrófono sino varios, para poder cancelar el ruido de ambiente y que se te pueda escuchar con eco, igual que hacen los teléfonos celulares con el manos libres.

Según Sony, el nuevo micrófono no sustituye a los auriculares con micrófono especializados para jugar online, pero sirve para poder entablar una conversación rápida sin tener que ponerse los auriculares en cualquier momento.

Habrá que ver el uso que hace la gente de esta nueva función pero, si realmente funciona bien, podría ser una de las mejores funciones del nuevo mando.

Un detalle del nuevo PS5 DualSense — con lo que parece el botón para activar el micrófono sobre el D-Pad. (Image credit: Sony)

Haptic feedback en el controlador PS5 DualSense

En su nota de prensa Sony hace hincapié en el sentido del tacto, que se consigue con la tecnología de haptic feedback — el uso de motores eléctricos de diferente tipo para transmitir una sensación determinada al usuario.

Que el mando vibre cuando recibes un tiro es una forma de haptic feedback, aunque muy primitiva. Otras formas mas sofisticadas buscan engañar a tus sentidos para que te creas que algo está pasando en tus dedos cuando en realidad no pasa. Un buen ejemplo es el trackpad de los MacBook Pro de Apple. Antiguamente, los trackpad podían pulsarse de verdad como si fuera un botón. Apple cambió este mecanismo por un trackpad que no se movía pero que utilizaba un motor de vibración que te hace creer que puedes presionar el trackpad de verdad. Es extraño verlo — porque el trackpad no se mueve en absoluto pero tu sentido del tacto te dice que se está moviendo.

En el caso del mando de Sony, parece que vamos en esa dirección. Aparte de los gatillos adaptables, la compañía japonesa dice que los botones y los joysticks darán haptic feedback para ofrecer diferentes sensaciones. El ejemplo que ponen es conducir un coche por el barro y sentir como los joysticks responden de una manera similar a lo que lo haría el volante del coche en el mundo real, con la misma crudeza y dificultad de control.

El botón “Create” en el PS5 DualSense

Una de los botones del anterior controlador DualShock que Sony ha eliminado es el botón de compartir, que servía para precisamente eso: enviar imágenes o videos de tus jugadas favoritas a otras personas. En vez de ”compartir” ahora tenemos un botón de “crear”.

Según el equipo de la PS5, el botón Create expande las funciones del botón Share. Sin entrar en detalles, dicen que esta nueva función ofrece nuevas maneras de crear “contenido épico para compartir con el mundo o para que lo disfrutes tú mismo”. No tenemos ni idea de qué significa esto, pero Sony afirma que lo revelarán a medida que nos vayamos aproximando al lanzamiento.

El diseño del PS5 DualSense

Finalmente está el nuevo diseño. Por primera vez, Sony ha decidido adoptar una estética de dos colores que recuerda bastante a la de su headset de realidad virtual PSVR. También recuerda a los soldados de asalto imperiales en Star Wars. O los de la First Order.

(Image credit: Lucasfilm)

(Image credit: Sony)

El D-Pad y los botones están en la misma posición de antes, a izquierda y derecha de los joysticks. En la parte central está el trackpad táctil, que ahora está al mismo nivel que el resto de superficies frontales.

Sony ha cambiado la luz LED de la parte superior a los lados, separando la zona central de los laterales del DualSense. Visualmente hace parecer que el mando sea más grande de lo que es — aunque realmente han intentado que sea lo más ligero y compacto posible.

Es un lenguaje interesante que hace pensar que la consola va a tener un aspecto muy diferente a la actual, con formas más redondeadas y contornos suave. Lo más seguro es que tenga también el mismo contraste de colores, usando LEDs para acentuar superficies.

Vamos, que mola un rato.

¿Cuándo podrás tener un PS5 DualSense en tus manos?

En la nota de prensa, el CEO de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan dice que saldrá al mercado junto con la consola en la temporada festiva de 2020. Es decir, de noviembre a diciembre.

Ryan dice que no tendremos que esperar hasta tan tarde para ver más y que irán compartiendo nuevos aspectos de la PS5 a medida que avance el tiempo, igual que Microsoft. La guerra sigue subiendo de temperatura.