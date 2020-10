Dónde está disponible la Nintendo Switch

Durante la cuarentena era imposible comprar una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite. Estaba agotada en todas partes. Sólo la Nintendo Switch Lite tenía algo de disponibilidad — escasa y efímera, pero estuvo disponible a ratos. Afortunadamente, por fin hay Switch en stock.

Puedes mirar nuestra página de ofertas y paquetes de Nintendo Switch pero ahora mismo tu única oportunidad realista para tener una Switch en tus manos está en la Switch Lite.

Dónde comprar una Nintendo Switch ahora mismo

En estos momentos sólo tenemos constancia de dos paquetes de oferta disponibles en los Estados Unidos.

US: Nintendo Switch Neon | 3x games | Pro Controller: $519 at GameStop

US: Nintendo Switch Gray | 3x games | Pro Controller: $519 at GameStop

Nintendo Switch Neon | Animal Crossing | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Minecraft | Pro Controller: $519 at GameStop

Puede parecer cara pero, con todo lo que lleva, esta Nintendo Switch ofrece un buen valor por tu dólar — y además es la primera muestra de stock en los Estados Unidos. Con esta Nintendo Switch conseguirás Animal Crossing, Minecraft y The Legend of Zelda: Breath of the Wild además de un controlador Nintendo Switch Pro. También podrás encontrar el mismo paquete con la versión gris del Joy-Con.Ver oferta

Nintendo Switch Gray | Animal Crossing | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Minecraft | Pro Controller: $519 at GameStop

La versión gris del mismo paquete, con Animal Crossing, Minecraft y The Legend of Zelda: Breath of the Wild además de un controlador Nintendo Switch Pro.Ver oferta

¿Por qué la disponibilidad de la Nintendo Switch es tan escasa?

Animal Crossing: New Horizons es uno de los factores que ha agotado la Nintendo Switch en todas partes. (Image credit: Nintendo)

Es la combinación de varios factores: la pandemia global ha impulsado a mucha gente a comprar consolas para pasar las horas muertas en casa, lo que no es sorprendente. Esto se ha combinado con el nuevo juego Animal Crossing: New Horizons, un título largamente esperado y un cross-over masivo que lo ha convertido en un super-ventas atractivo a una audiencia mucho mayor. La Switch se agotaba constantemente durante meses pasados, pero estos dos factores la han hecho mucho más escasa.

Además de esto, Bloomberg informó en Febrero sobre un potencial cuello de botella en la producción debido al parón de fabricación causado por la epidemia de COVID-19 en China. El informe alertó sobre el posible fin de existencias en el mes de abril y estaba totalmente en lo cierto.

"La Nintendo Switch se está agotando en varias tiendas de los Estados Unidos pero hay más unidades en camino. Nos disculpamos por las molestias”, fue lo que Nintendo dijo en un comunicado a la publicación THR.

Ahora, por fin está disponible — aunque llegando con cuentagotas.

Cuándo va a estar disponible la Nintendo Switch en abundancia

Hace unas semanas tuvimos noticias de que el abastecimiento de la Nintendo Switch iba a volver a la normalidad. Un representante de Nintendo declaró a CareerConnection — vía Nintendo Everything) — que la producción de la Nintendo Switch había vuelto por fin a niveles normales después de haber sido afectada gravemente por la pandemia del coronavirus.

Asumiendo que las cosas se mantengan dentro de la normalidad, la disponibilidad comenzará a crecer a medida que los pedidos realizados durante el confinamiento se vayan completando. Pero sabiendo que algunas ciudades están volviendo a la cuarentena, lo más probable es que la disponibilidad de la Switch siga sufriendo por la alta demanda.

Mientras esperáis a que llegue vuestra oportunidad, no os dejéis timar ni paguéis en exceso en eBay o sitios similares. El precio oficial de la Switch es de $300 y el de la Switch Lite es $200. Ni más ni menos. A no ser que sea un paquete con extras que merezcan la pena, no pagues mas.

Tiendas online para comprar la Nintendo Switch

Las consolas estarán disponibles tan pronto como lleguen a los almacenes. Si te enteras de que han vuelto, dirígete rápidamente a Amazon y Walmart. Siempre son los que disponen del mayor número de unidades y además suelen ofrecer paquetes con juegos y extras.

Aquí tienes una relación de todos los proveedores:

(Image credit: Nintendo)

