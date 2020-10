DJI Mavic Mini 2: un dron 4K barato listo para despegar

DJI podría estar a punto de lanzar una secuela de su dron más pequeño y barato, ahora con resolución 4K. Por lo menos según los últimos indicios que apuntan al inminente despegue del DJI Mavic Mini 2.

Por si no estás familiarizado con el DJI Mavic Mini original, es un dron que aterrizó en noviembre de 2019 y se convirtió rápidamente sen uno de los mejores drones para principiantes, gracias a un inteligente diseño y al hecho de que su peso de 249 gramos era un gramo inferior al requerido por la FAA para obligar a su registro como herramienta de vuelo.

Ese dron llegó hace menos de un año así que sería algo sorprendente ver un DJI Mavic Mini 2 tan pronto. Pero eso es lo que sugiere de forma casi inequívoca un nuevo registro en la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.

El nuevo registro, publicado por el piloto de drones DJI @OsitaLV en Twitter. La captura de pantalla muestra la batería de un nuevo dispositivo con el nombre "Camera Drone" y un número de modelo muy similar al del Mavic Mini original.

Ésa tampoco es la única pista que nos da la FCC: un documento contiene un diagrama de la parte posterior del dron que se parece mucho al Mavic Mini actual, como se puede ver en la comparación bajo estas líneas.

So this is so called Mavic Mini 2, they share the same design.Oh, it has Bluetooth, 2.4/5.8G WiFi and 2.4/5.8G without the WiFi sign.P.S. the model name of original Mavic mini is MT1SS5 and MT1SD25 (sales in Europe and Japan). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyLOctober 6, 2020