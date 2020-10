DJI Mavic Mini 2: precio, lanzamiento y todo sobre dron 4K más barato de DJI

El DJI Mavic Mini todavía no tiene un año pero hay rumores fuertes sobre el DJI Mavic Mini 2: el dron de 4K barato de DJI podría llegar en los próximos días o semanas.

Somos fans del DJI Mavic Mini, que ahora mismo encabeza nuestra lista de los mejores drones para principiantes. Es diminuto, barato y sólo pesa 249 gramos — un gramo inferior al requerido por la FAA para obligar a su registro como herramienta de vuelo.

Pero eso no significa que no pueda ser mejor, y DJI parece que opina lo mismo porque se está preparando anunciar un sucesor. Aquí te contamos las funciones que esperamos en el DJI Mavic Mini 2 según los rumores que hemos leído hasta ahora.

Para empezar, un nuevo registro con la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) de los EE.UU. revela datos. La mera publicación del registro indica que el lanzamiento está cerca.

Todavía no ha habido filtraciones que revelen la posible fecha de lanzamiento o el precio del DJI Mavic Mini 2, pero podemos hacer algunas conjeturas.

El DJI Mavic Mini original se lanzó el 30 de octubre de 2019. Por la fecha de registro con la FCC, parece que DJI va a tener un ciclo de lanzamiento anual. Lo más seguro es que la nueva versión salga este año con una fecha de lanzamiento similar.

Cuando aterrizó el año pasado, el DJI Mavic Mini tenía un precio de $399 — una cifra que no ha variado mucho. Es probable que el Mavic Mini 2 tenga un diseño similar al de su predecesor y que el precio sea el mismo o muy similar.

Lo que será interesante es ver qué sucede con el precio del Mavic Mini original. No creemos que vaya a tener una rebaja de precio dramática pero quizás se convierta en la mejor opción para aquellos que no necesiten filmar en 4K.

La noticia más gorda sobre el DJI Mavic Mini 2 llegó con el registro con la FCC, publicado por el piloto de drones @OsitaLV en Twitter. La captura de pantalla muestra la batería de un nuevo dispositivo con el nombre "Camera Drone" y un número de modelo muy similar al del Mavic Mini original.

So this is so called Mavic Mini 2, they share the same design.Oh, it has Bluetooth, 2.4/5.8G WiFi and 2.4/5.8G without the WiFi sign.P.S. the model name of original Mavic mini is MT1SS5 and MT1SD25 (sales in Europe and Japan). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyLOctober 6, 2020